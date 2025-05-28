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Избавьтесь от этих привычек — и машина скажет вам спасибо: пять ошибок, которые стоят дорого
Пять привычек водителей, которые могут уничтожить даже самый надежный автомобиль. Что делать, чтобы не тратить десятки тысяч гривен на ремонт.
Даже самый надежный автомобиль может быстро выйти из строя, если водитель ежедневно повторяет одни и те же вредные действия.
Автомеханики поделились, какие привычки украинских водителей «убивают» машину быстрее пробега или возраста, передает Vnedorozhnik.
Нога на сцеплении — медленная смерть трансмиссии
В авто с механической коробкой многие не убирают ногу с педали сцепления на светофоре или в пробках. Даже легкое давление провоцирует перегрев и износ диска сцепления. Результат — замена комплекта за десятки тысяч гривен.
Резкое торможение — удар по тормозам и подвеске
Остановки в пол не только изнашивают тормозные колодки и диски, но и добивают амортизаторы и подшипники. Особенно опасно тормозить перед лежащими полицейскими или ямами. Ремонт — несколько тысяч и больше.
Вывернутые колеса — вред, а не защита
Парковать авто с вывернутыми колесами — популярный, но опасный прием. Это перегружает рулевую рейку, полуоси и шарниры. Если слышите стук при повороте, готовьтесь к замене деталей за десятки тысяч.
Рука на рычаге КПП — дорогая привычка
Некоторые любят держать руку на коробке передач «для контроля». Но даже такой безобидный жест вредит: давление на синхронизаторы и вилки переключения изнашивает механизм. Замена КПП — это уже сотни тысяч.
Тормоз перед лужей — ловушка для дисков
Горячие тормоза + холодная вода = температурный шок. Это ведет к трещинам и деформациям тормозных дисков. Впоследствии появляется вибрация при торможении — и в автосервис. Стоимость — десятки тысяч гривен.
«Не жалейте времени на смену привычкам — это дешевле, чем постоянно ремонтировать авто», — подчеркивают мастера.