Избавьтесь от этих привычек — и машина скажет вам спасибо: пять ошибок, которые стоят дорого

Вредные привычки у водителей. / © Фото из открытых источников

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Даже самый надежный автомобиль может быстро выйти из строя, если водитель ежедневно повторяет одни и те же вредные действия.

Автомеханики поделились, какие привычки украинских водителей «убивают» машину быстрее пробега или возраста, передает Vnedorozhnik.

Нога на сцеплении — медленная смерть трансмиссии

В авто с механической коробкой многие не убирают ногу с педали сцепления на светофоре или в пробках. Даже легкое давление провоцирует перегрев и износ диска сцепления. Результат — замена комплекта за десятки тысяч гривен.

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Резкое торможение — удар по тормозам и подвеске

Остановки в пол не только изнашивают тормозные колодки и диски, но и добивают амортизаторы и подшипники. Особенно опасно тормозить перед лежащими полицейскими или ямами. Ремонт — несколько тысяч и больше.

Вывернутые колеса — вред, а не защита

Парковать авто с вывернутыми колесами — популярный, но опасный прием. Это перегружает рулевую рейку, полуоси и шарниры. Если слышите стук при повороте, готовьтесь к замене деталей за десятки тысяч.

Рука на рычаге КПП — дорогая привычка

Некоторые любят держать руку на коробке передач «для контроля». Но даже такой безобидный жест вредит: давление на синхронизаторы и вилки переключения изнашивает механизм. Замена КПП — это уже сотни тысяч.

Тормоз перед лужей — ловушка для дисков

Горячие тормоза + холодная вода = температурный шок. Это ведет к трещинам и деформациям тормозных дисков. Впоследствии появляется вибрация при торможении — и в автосервис. Стоимость — десятки тысяч гривен.

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«Не жалейте времени на смену привычкам — это дешевле, чем постоянно ремонтировать авто», — подчеркивают мастера.