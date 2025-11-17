Известная автомобильная марка остановила производство любимой модели: водители в шоке

Форд Фокус / © carscoops.com

Компания Ford окончательно прекратила производство модели Focus – одной из популярнейших легковых машин в истории бренда. Последний автомобиль сошел с конвейера завода в Саарлуе, Германия, 14 ноября – это был белый пятидверный хэтчбек.

Об этом сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Ford of Europe Фолькер Айс в письме Motor1, подтвердив, что это конец истории, которая длилась с 1998 года.

Почему Focus перестали выпускать?

Решение Ford отказаться от легендарной модели – часть масштабной реструктуризации европейского бизнеса. Хотя Focus и оставался популярным у водителей, его производство стало нерентабельным. По словам CEO Ford Джима Фарли, компания хочет делать "культовые", а не "скучные" автомобили.

"Мы всегда конкурировали внутри рынка легковых автомобилей, что не очень хорошо сказывалось на моделях Mondeo, Focus и Fiesta - они были популярны, но не оправдывали инвестиций", - сказал Фарли.

Focus стал не первым, кого Ford "похоронил": раньше с производства сняли Fiesta, Mondeo и Ka, что фактически оставило компанию без массовых легковых моделей в Европе. В портфеле теперь — кроссоверы, внедорожники и коммерческие авто.

Что это значит для Ford?

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), доля Ford на рынке Европы упала с 7,2% в 2015 году до 3,3% в 2025 году. Отказ от Focus, вероятно, лишь усугубит эту тенденцию, ведь Ford убегает из "массового" сегмента, который до сих пор активно заполняют конкуренты.

Последний "горячий" Focus ST также перестали выпускать в сентябре, а теперь и вся линейка модели стала историей.

