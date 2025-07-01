Известная марка отзывает 70 тысяч авто: электрокары внезапно теряют мощность

BMW i4. / © Фото из открытых источников

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Компания BMW объявила об отзыве более 70 тысячэлектрокаров из-за программного сбоя, который может повлечь за собой внезапное отключение высоковольтной системы во время движения, угрожающего безопасности на дороге.

Об этом сообщает Carscoops.

Под отзыв попадают следующие модели: BMW i4 (2022–2025 годов выпуска), iX (2022–2024), i7 (2023–2024), а также 4674 единицы i5 2024 модельного года.

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Согласно отчету Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ошибка в программном обеспечении электропривода может ошибочно распознать состояние двойной изоляции, что приведет к автоматическому отключению высоковольтной системы на 15–20 секунд. В настоящее время водитель теряет повод, хотя рулевое управление и тормоза остаются активными.

Расследование проблемы началось еще в 2021 году. Первоначально инженеры BMW предполагали, что причиной может быть загрязнение электродвигателей. Однако дальнейший анализ показал, что программное обеспечение неправильно интерпретирует электрические сигналы, путая реальное опасное состояние с незначительной аномалией, не требующей полного отключения.

В компании зафиксировали 43 гарантийных случая потери тяги на скоростях свыше 32 км/ч, но никакая авария или пострадавшая не зафиксирована.

Чтобы устранить неполадку, BMW проведет беспроводное обновление программного обеспечения. Владельцы также могут обратиться в дилерские центры для установки обновления вручную. Сообщения об отзыве начнут поступать владельцам с 5 августа.

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