- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 1511
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная марка отзывает 70 тысяч авто: электрокары внезапно теряют мощность
BMW отзывает более 70 тысяч электромобилей моделей i4, i5, iX и i7 из-за ошибки в программном обеспечении, которая может привести к внезапной потере мощности на ходу.
Компания BMW объявила об отзыве более 70 тысячэлектрокаров из-за программного сбоя, который может повлечь за собой внезапное отключение высоковольтной системы во время движения, угрожающего безопасности на дороге.
Об этом сообщает Carscoops.
Под отзыв попадают следующие модели: BMW i4 (2022–2025 годов выпуска), iX (2022–2024), i7 (2023–2024), а также 4674 единицы i5 2024 модельного года.
Согласно отчету Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ошибка в программном обеспечении электропривода может ошибочно распознать состояние двойной изоляции, что приведет к автоматическому отключению высоковольтной системы на 15–20 секунд. В настоящее время водитель теряет повод, хотя рулевое управление и тормоза остаются активными.
Расследование проблемы началось еще в 2021 году. Первоначально инженеры BMW предполагали, что причиной может быть загрязнение электродвигателей. Однако дальнейший анализ показал, что программное обеспечение неправильно интерпретирует электрические сигналы, путая реальное опасное состояние с незначительной аномалией, не требующей полного отключения.
В компании зафиксировали 43 гарантийных случая потери тяги на скоростях свыше 32 км/ч, но никакая авария или пострадавшая не зафиксирована.
Чтобы устранить неполадку, BMW проведет беспроводное обновление программного обеспечения. Владельцы также могут обратиться в дилерские центры для установки обновления вручную. Сообщения об отзыве начнут поступать владельцам с 5 августа.
Напомним, обнародован рейтинг 10 самых популярных моделей на рынке новых автомобилей Европы.