Известный британский автопроизводитель раскрыл детали о четырех новых электромобиля

Производство первого начнется уже через год.

Компания Lotus приступила к строительству нового завода в китайском Ухане, на котором в 2022 году начнут создавать семейство совершенно новых электромобилей.

Об этом сообщает сайт Autocar.

В предприятие, которое откроется в конце этого года, вложили около 900 миллионов фунтов стерлингов. Первым из него выйдет внедорожник Type 132. В 2023 году выпустят четырехдверное купе Type 133, а через год – еще один внедорожник с кодовым названием Type 134.

Долгожданный спортивный автомобиль Type 135, разработанный в партнерстве с Alpine, будет построен в английской деревне Хетел в 2026 году.

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Все новые электромобили Lotus будут базироваться на премиальной архитектуре фирмы, которая поддерживает автомобили с колесной базой от 2889 мм до 3100 мм. В будущем этот диапазон могут расширить.

Платформа также может вмещать аккумуляторы мощностью от 92 до 120 кВт-час и оснащена функцией зарядки на 800 В, что означает, что электромобили Lotus смогут использовать самые быстрые зарядные устройства на рынке.

Точные данные о производительности всех моделей остаются в тайне, но Lotus утверждает, что каждая из них сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,0 с.

Внедорожник Type 132 разрабатывается с 2016 года. Ожидается, что он будет представлен в двух вариантах, которые будут иметь от 600 до 750 л.с. и полный привод.

Пока нет детальных данных о запасе хода, но 2,5-тонный Audi E-tron Sportback преодолевает 387 км с аккумулятором на 95 кВтч. Если Lotus будет придерживаться своей традиции делать легкие авто, то Type 132 может даже получить пробег в 482 км.

Ранее сообщалось, что Lotus показал три новых спорткара, которые придут на замену легендарным моделям.

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