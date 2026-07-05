Как безопасно перевозить ребенка в авто: главные правила, которые спасают жизнь

Как безопасно перевозить ребенка в авто / © Associated Press

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Чтобы ребенок во время поездки был в полной безопасности, недостаточно просто купить автокресло. Самое важное заключается в деталях: от точности настройки ремней до мелочей, о которых родители часто забывают в спешке. Но именно эти нюансы спасают жизнь в критический момент. Выясняем, как правильно возить малыша в автомобиле.

Об этом пишет Autodosug.

Как безопасно ездить с ребенком в авто: главные правила

Детский организм слишком хрупок, чтобы полагаться на стандартные системы защиты, ведь детские мышцы шеи и спины не способны выдержать резкие перегрузки, а ремни безопасности в авто рассчитаны на взрослое тело.

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Без автокресла обычный ремень в момент аварии может не защитить, а наоборот травмировать. Специальное сиденье берет удар на себя, правильно фиксирует тело малыша и минимизирует риск во время экстренных маневров.

Когда возникает вопрос, как выбрать автокресло, важно смотреть не только на возраст и размер. Конструкция должна безупречно подходить к геометрии вашего салона — углу наклона диванов и конфигурации подголовников. Перед покупкой детское автокресло обязательно нужно примерить в машине. Также выбирайте те автокресла, у которых есть сменные чехлы для стирки.

Защита работает только тогда, когда кресло установлено идеально плотно, без малейшего люфта и перекрученных лямок. Для грудных детей жизненно важно выдерживать правильный угол наклона спинки, чтобы голова не заваливалась вперед и не перекрывала дыхание.

Наиболее защищенной зоной является задний ряд сидений. Переднее пассажирское место таит в себе скрытые угрозы, особенно если кресло развернуто против хода движения — в таком случае активированная подушка безопасности может нанести ребенку тяжелые травмы.

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Главное табу — ребенка нельзя перевозить в авто на коленях у взрослого. Сила инерции при ударе настолько велика, что удержать малыша руками физически невозможно.

При фиксации подростка ремнем следите за его линией: плечевая часть должна идти четко через плечо, а нижняя держать таз, а не живот.

Зимой, когда дети носят пуховики, ремни создают иллюзию плотного прилегания. Также опасно покупать кресло «на вырост» или оставлять в салоне незакрепленные тяжелые вещи.

В салоне автомобиля также должна быть комфортная для ребенка температура. Не забывайте об остановках, чтобы ребенок мог отдохнуть, поесть и сходить в туалет. Берите в долгие поездки с собой воду, снеки, игрушки для ребенка, чтобы ему было комфортно.

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Лучший способ приучить малыша к дисциплине — личный пример родителей. Научите ребенка, что машина не может сдвинуться с места, если в салоне кто-то не пристегнут. Если с раннего возраста ребенок воспринимает правила защиты как норму, у вас не будет проблем с этим дальше.

За какие нарушения могут отобрать права

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект №14133 о внедрении системы штрафных баллов для контроля за систематическими нарушителями ПДД.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, каждое нарушение будет стоить от 1 до 5 баллов в зависимости от опасности. Критический годовой предел составляет 15 баллов.

В случае превышения лимита, действие водительского удостоверения временно останавливается, а для его восстановления придется заново учиться в автошколе и сдавать экзамены.

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Денежный штраф и баллы будут действовать параллельно: штраф наказывает за факт нарушения, а баллы оценивают надежность водителя. При этом баллы будут начисляться только патрульными на месте, тогда как камеры автофиксации в систему не будут привлекаться, поскольку они регистрируют владельца авто, а не фактического водителя.

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