Как быстро научиться параллельной парковке: советы для водителей

Параллельная парковка у бордюра часто вызывает напряжение даже у опытных водителей, несмотря на наличие современных сенсоров и камер. Украинские эксперты по вождению и автомеханике объяснили, почему возникает страх перед этим маневром и дали практические советы, как его преодолеть.

Об этом пишет Твоя машина.

Инструктор по вождению Сергей Литвин из киевской автошколы, имеющий 15-летний опыт, утверждает, что проблема не в физической сложности парковки:

«Проблема не в сложности маневра, а в страхе совершить ошибку. Когда водитель напряжен, он перестает видеть пространство и ориентиры. Спокойствие — это половина успеха».

Пошаговая инструкция для успешной парковки

Чтобы выполнить маневр без повреждений, эксперт советует придерживаться следующих шагов:

Оценка места. Выбирайте промежуток, который хотя бы на полтора метра длиннее вашего автомобиля. Это даст простор для маневра. Позиционирование. Подъезжайте к автомобилю, за которым планируете парковаться, на расстояние около полуметра. Остановитесь так, чтобы задние бамперы обоих автомобилей были почти на одной линии. Начало движения. Начните движение назад, постоянно контролируя ситуацию через зеркала. Поворот руля. Когда ваш задний бампер окажется на уровне заднего колеса соседней машины, поверните руль к бордюру. Выравнивание. Когда ваш автомобиль станет под углом примерно 45 градусов к бордюру, выровняйте колеса и продолжайте движение назад, медленно поворачивая руль в противоположную сторону.

Самая распространенная ошибка и советы механика

Механик Игорь Сопрон из Львова назвал главную техническую ошибку, которая приводит к повреждениям:

«Самая распространенная ошибка — слишком раннее выравнивание … В результате передний угол авто врезается в бордюр. Надо дать машине докрутиться и только потом выравнивать».

После успешной парковки эксперты советуют немного податься вперед, чтобы оставить 50-60 см пространства по обе стороны от вашего авто. Хотя современные авто оснащены камерами и парктрониками, водители не должны полагаться на них вслепую.

«Лучший парктроник — собственный глаз. Камеры хороши, но они не заменят опыта», — подытожил инструктор Сергей Литвин.

Секрет мастерства прост — чем больше практики, тем более спокойные и точные движения. Начинать следует на пустом участке, чтобы превратить сложный маневр в обычную рутину.

