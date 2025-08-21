- Дата публикации
Как быстро охладить салон автомобиля в жару: простой метод
Жаркая погода и палящее солнце вредят не только здоровью водителя, но и автомобилю — раскаляется кузов, перегревается салон.
В летнюю жару салон автомобиля очень сильно нагревается и даже с включенным на полную мощность кондиционером приходится долго ждать, пока он остынет. Впрочем, существует простой способ быстро снизить температуру в автомобиле.
Об этом сообщает издание The Sun.
Эксперты советуют: чтобы салон авто быстрее охладел, стоит хорошо его проветрить. Сначала нужно открыть дверь, а затем закрыть ее, опустить стекло и включить обдув хотя бы на 30-60 секунд.
После этого необходимо закрыть все окна и только тогда включить кондиционер.
Полезно несколько раз запустить омыватель — вы охладите и лобовое стекло, и короб притока воздуха, из которого происходит забор воздуха. Можно просто обильно полить стекло водой из бутылки.
