ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Как быстро охладить салон автомобиля в жару: простой метод

Жаркая погода и палящее солнце вредят не только здоровью водителя, но и автомобилю — раскаляется кузов, перегревается салон.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Летняя жара может превратить ваш автомобиль в настоящую сауну

Летняя жара может превратить ваш автомобиль в настоящую сауну / © Pixabay

В летнюю жару салон автомобиля очень сильно нагревается и даже с включенным на полную мощность кондиционером приходится долго ждать, пока он остынет. Впрочем, существует простой способ быстро снизить температуру в автомобиле.

Об этом сообщает издание The Sun.

Эксперты советуют: чтобы салон авто быстрее охладел, стоит хорошо его проветрить. Сначала нужно открыть дверь, а затем закрыть ее, опустить стекло и включить обдув хотя бы на 30-60 секунд.

После этого необходимо закрыть все окна и только тогда включить кондиционер.

Полезно несколько раз запустить омыватель — вы охладите и лобовое стекло, и короб притока воздуха, из которого происходит забор воздуха. Можно просто обильно полить стекло водой из бутылки.

Ранее мы писали, как понять и на что обратить внимание, если сломался кондиционер в машине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie