Как быстро охладить салон автомобиля в жару: простой метод

В летнюю жару салон автомобиля очень сильно нагревается и даже с включенным на полную мощность кондиционером приходится долго ждать, пока он остынет. Впрочем, существует простой способ быстро снизить температуру в автомобиле.

Об этом сообщает издание The Sun.

Эксперты советуют: чтобы салон авто быстрее охладел, стоит хорошо его проветрить. Сначала нужно открыть дверь, а затем закрыть ее, опустить стекло и включить обдув хотя бы на 30-60 секунд.

После этого необходимо закрыть все окна и только тогда включить кондиционер.

Полезно несколько раз запустить омыватель — вы охладите и лобовое стекло, и короб притока воздуха, из которого происходит забор воздуха. Можно просто обильно полить стекло водой из бутылки.

