Как долго марихуана влияет на водителя – исследование

Как долго марихуана влияет на водителя. / © Pixabay.com/Pexels

Реклама

Воздействие марихуаны на способность управлять авто продолжается дольше, чем предполагалось ранее. Исследование с использованием симуляторов вождения выявило, что после вдыхания паров ТГК — основного психоактивного вещества каннабиса — у водителей сохраняется пониженное внимание и реакция значительно дольше трех часов, которые ранее считались критическими.

Об этом рассказывает “Автотема”.

Тестирование на симуляторах и неожиданные результаты

Ранее ученые в большинстве своем сосредотачивались на коротких периодах действия ТГК и ограниченном наборе показателей. В этот раз команда Йельского университета вместе с коллегами провела более комплексное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование.

Реклама

В испытании приняли участие 38 водителей в возрасте 18–40 лет, которые регулярно употребляют каннабис, но перед тестированием воздерживались от него по крайней мере сутки. В разные дни участники вдыхали пары с ТГК в концентрации 5,9%, 13% или плацебо. После этого они четыре раза в течение 8 часов проходили серию задач на симуляторе: обгон, соблюдение полосы движения и безопасная дистанция.

Последствия употребления — более длинные и серьезные

У тех, кто вдыхал пары с высоким содержанием ТГК, было выявлено нарушение внимания и координации до 5,5 часов после употребления. Для менее насыщенных паров этот период составлял около 3,5 часов. Распространенные ошибки — плохое удержание полосы, задержки в реакции на препятствия и неосторожные маневры.

Интересно, что большинство участников считало себя способным сесть за руль уже через 2 часа после употребления — несмотря на объективное ухудшение навыков.

Еще один важный вывод: биохимические анализы крови и слюны не всегда точно отражают степень нарушения водительских функций. То есть, уровень ТГК не является надежным индикатором безопасности за рулем.

Новые данные свидетельствуют: даже умеренное употребление каннабиса может влиять на поведение водителя до шести часов. Это ставит под сомнение предварительные представления о «безопасном» интервале и заставляет пересмотреть подходы к контролю за вождением в состоянии опьянения.