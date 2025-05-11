Как дотянуть до заправки на пустом баке и другие лайфгаки, о которых молчат в автошколе

Лайфгаки для водителей. / © Pixabay

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Нехватка горючего, грязный номер или шум в салоне — опытные водители знают, что настоящие трудности на дороге часто не связаны с правилами, а с мелочами, которые не учат в автошколе.

Издание Автопилот собрало лайфгаки, которые помогут избежать стресса, сэкономить деньги и сделать поездки более безопасными.

Как доехать на "нуле"

Когда горючее почти закончилось, не паникуйте. Снизьте скорость на трассе на 20 км/ч – это может сократить расход топлива на 15–20%. Кроме того, следите за ценами на заправках через мобильные приложения: разница иногда доходит до 10% за литр.

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Стеклоочистители и омыватели

Протирайте дворники каждую неделю салфеткой с одеколоном или жидкостью для снятия лака. А к бачку стеклоомывателя добавляйте ложку средства для мытья посуды – она лучше справляется с жиром, чем большинство жидкостей.

Балансировка багажа

Грузы лучше класть поближе к спинке сидений – это снижает риск заноса. Для длинных предметов, таких как лыжи, лучше сложить центральную часть сиденья, чтобы избежать шума и сохранить обзор.

Как уберечь номерной знак

Протрите номер растительным маслом – оно создаст защитную пленку. А капля суперклея на болтах с обратной стороны усложнит снятие номера злоумышленниками.

Энергия в пути

Всегда имейте заряженный Power Bank в бардачке с подключенным кабелем – это позволит подзарядить телефон даже без снятия ремня безопасности. Для удобства провода следует закрепить клипсами для штор вдоль центрального тоннеля.

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Меньше шума — больше концентрации

Силиконовая смазка на уплотнителях дверей уменьшит свист ветра. Гул из колес – частое следствие неправильного давления или изношенного протектора. Проверить последний можно с помощью монеты.

Ночная езда без усталости

Не смотрите в фары встречных авто – держите взгляд на правой обочине. Если клонит в сон, пожевайте мятную жвачку или сделайте 20-минутный перерыв – это эффективнее кофе.

Каждый опытный водитель знает: выжить в дороге – это не только правила. Это о внимательности к деталям, смекалке и готовности к любым обстоятельствам. Эти простые советы сэкономят время, деньги и нервы на каждом километре.