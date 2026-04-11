- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Как экономить на каждом литре топлива — полезные советы
Водители всегда ищут способы снизить расходы на топлива, особенно в условиях постоянного роста цен на него.
Стремительный рост цен на топливо заставляет водителей искать новые способы экономии. Инструкторы и инженеры утверждают, что, изменяя стиль вождения, можно значительно снизить расход топлива.
Вот несколько рекомендаций, которые сберегут кошелек от лишних расходов на топливо:
Скорость
Специалисты рекомендуют снизить скорость примерно на 10%. Это почти не повлияет на время в пути, зато поможет заметно сократить расход топлива, особенно во время продолжительных поездок по трассе.
Ездите плавно
Резкие разгоны и торможения — главные «враги» экономии.
Вместо этого стоит:
заранее оценивать дорожную ситуацию
учитывать светофоры и перекрестки
поддерживать равномерную скорость
Такой стиль не только уменьшает издержки, но повышает безопасность.
Контролируйте давление в шинах
Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению, а значит и расход топлива. Причины могут быть разные:
проколы или повреждения
неисправность клапанов
естественная потеря воздуха после езды по плохим дорогам
Важно: используйте приложения для поиска более дешевого топлива.
Напомним, несмотря на нынешнюю нестабильность, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Ожидается, что уже в течение месяца рынок нефти вернется в более ожидаемый диапазон, а вместе с ним стабилизируются и цены на топливо в Украине. Впрочем, этот процесс не будет быстрым.