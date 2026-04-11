Как экономить на каждом литре топлива — полезные советы

Водители всегда ищут способы снизить расходы на топлива, особенно в условиях постоянного роста цен на него.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Экономить топливо можно разными способами

Экономить топливо можно разными способами / © Associated Press

Стремительный рост цен на топливо заставляет водителей искать новые способы экономии. Инструкторы и инженеры утверждают, что, изменяя стиль вождения, можно значительно снизить расход топлива.

Вот несколько рекомендаций, которые сберегут кошелек от лишних расходов на топливо:

Скорость

Специалисты рекомендуют снизить скорость примерно на 10%. Это почти не повлияет на время в пути, зато поможет заметно сократить расход топлива, особенно во время продолжительных поездок по трассе.

Ездите плавно

Резкие разгоны и торможения — главные «враги» экономии.

Вместо этого стоит:

  • заранее оценивать дорожную ситуацию

  • учитывать светофоры и перекрестки

  • поддерживать равномерную скорость

Такой стиль не только уменьшает издержки, но повышает безопасность.

Контролируйте давление в шинах

Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению, а значит и расход топлива. Причины могут быть разные:

  • проколы или повреждения

  • неисправность клапанов

  • естественная потеря воздуха после езды по плохим дорогам

Важно: используйте приложения для поиска более дешевого топлива.

Напомним, несмотря на нынешнюю нестабильность, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Ожидается, что уже в течение месяца рынок нефти вернется в более ожидаемый диапазон, а вместе с ним стабилизируются и цены на топливо в Украине. Впрочем, этот процесс не будет быстрым.

