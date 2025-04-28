Как и где будут штрафовать водителя без очков — детали

Штрафы водителей / © Freepik

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Водитель без очков может получить 16 тыс. грн штрафа на территории Польши. Там водители из Украины часто пренебрегают ознакомлением с местными правилами дорожного движения, что часто влечет серьезные последствия. В Польше очень строго относятся к соблюдению требований по зрению водителя.

Об этом говорится в сообщении издания " Автотема”.

Если водитель должен пользоваться очками или контактными линзами, но пренебрегает этим правилом за рулем, он может заплатить до 1 500 злотых (около 16 тыс. грн по актуальному курсу).

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Польские правоохранители тщательно проверяют соблюдение этого правила. Если водителя остановят без очков, при том, что в его документах есть соответствующая отметка, это будет считаться серьезным нарушением. И дело здесь не только в формальностях — речь идет, прежде всего, о безопасности на дороге.

Водителям в Украине тоже советуют помнить о последствиях и штрафах несоблюдения правил.

В Украине требования к зрению также существуют, но их соблюдение контролируется преимущественно при прохождении медкомиссии, и эти данные не вносятся непосредственно в водительские права. В Польше эта информация фиксируется официально и тщательно контролируется, а за ее игнорирование жестко штрафуют.

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