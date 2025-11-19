- Дата публикации
-
Категория
Авто Мир
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Как мороз влияет на батарею электромобиля: эксперты объяснили
Эксперты объяснили, влияет ли холод на батарею электроавтомобиля и как можно сохранить запас хода.
Вопреки распространенным опасениям, зимой электромобили теряют не половину запаса хода, а в среднем от 10 до 30%. Только при экстремально низких температурах этот показатель может достигать 40%. Основная причина — замедление химических реакций (движения ионов) в холодной батарее.
Об этом пишет UAmotors.
Эксперты отмечают, что энергия не исчезает бесследно, а становится временно недоступной. Как только аккумулятор прогревается, его емкость восстанавливается. Современные авто оснащены системами термостабилизации, которые помогают поддерживать батарею в тонусе и хранят ее ресурс.
Значительную часть энергии также съедают привычки водителей: интенсивный обогрев салона, свет фар и подогрев стекла. Чтобы минимизировать потери, специалисты советуют:
Прогревайте авто, пока оно стоит на зарядке.
Удерживать уровень заряда не ниже 20-30%.
Использовать режим рекуперации и эко-драйва.
Напомним, современная автомобильная индустрия отходит от создания «вечных» машин. Производители откровенно или скрыто стимулируют более быструю ротацию моделей и зависимость от сервисных центров. Как результат, несмотря на громкие заявления о технологичности и топливной эффективности, конструкции становятся менее устойчивыми к износу. Однако, по словам ведущего автоэксперта, наибольший ущерб ресурсу автомобиля наносит не завод, а сам владелец из-за своих опрометчивых привычек.
