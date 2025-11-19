Как мороз влияет на батарею электромобиля: эксперты объяснили

Авто / © pixabay.com

Вопреки распространенным опасениям, зимой электромобили теряют не половину запаса хода, а в среднем от 10 до 30%. Только при экстремально низких температурах этот показатель может достигать 40%. Основная причина — замедление химических реакций (движения ионов) в холодной батарее.

Об этом пишет UAmotors.

Эксперты отмечают, что энергия не исчезает бесследно, а становится временно недоступной. Как только аккумулятор прогревается, его емкость восстанавливается. Современные авто оснащены системами термостабилизации, которые помогают поддерживать батарею в тонусе и хранят ее ресурс.

Значительную часть энергии также съедают привычки водителей: интенсивный обогрев салона, свет фар и подогрев стекла. Чтобы минимизировать потери, специалисты советуют:

Прогревайте авто, пока оно стоит на зарядке.

Удерживать уровень заряда не ниже 20-30% .

Использовать режим рекуперации и эко-драйва.

Напомним, современная автомобильная индустрия отходит от создания «вечных» машин. Производители откровенно или скрыто стимулируют более быструю ротацию моделей и зависимость от сервисных центров. Как результат, несмотря на громкие заявления о технологичности и топливной эффективности, конструкции становятся менее устойчивыми к износу. Однако, по словам ведущего автоэксперта, наибольший ущерб ресурсу автомобиля наносит не завод, а сам владелец из-за своих опрометчивых привычек.

