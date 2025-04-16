Как не убить машину во время "прикуривания": ключевые советы водителям

Как не убить машину во время "прикуривания" / © pixabay.com

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Разряженный аккумулятор – одна из самых распространенных проблем среди водителей. В таких случаях часто используют метод прикуривания от другой машины.

Однако эксперты SUV News предостерегают, что неправильная процедура может привести к серьезным поломкам и даже вывести автомобиль из строя.

Механики отмечают: подсоединять кабели нужно только при заглушенных двигателях. Сначала подключают плюс, затем минусы. Отсоединение – в обратном порядке. Это снижает риск короткого замыкания, особенно если контактная часть случайно коснется кузова.

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После подключения кабелей следует на 3–5 минут завести двигатель донора, но перед запуском другого автомобиля обязательно заглушить его во избежание перегрузки генератора.

Еще один важный момент – совместимость техники. Слабый донор не подходит для запуска авто с мощной батареей, например внедорожника или спорткара. Такое "прикуривание" может привести к перегреву, сбоям или поломке электронных систем.

Рекомендуется также дать разряженному аккумулятору несколько минут для частичного восстановления перед попыткой запуска. Это уменьшает риск коррозии клемм и повышает шансы на успешный старт.

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