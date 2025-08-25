Как остановить машину с "автоматом", если отказали тормоза: автоинструктор объяснил

Как остановить авто с "автоматом", если отказали тормоза: автоинструктор рассказал / © pixabay.com

Отказ тормозов в автомобиле с автоматической коробкой передач — крайне опасная ситуация. Главное правило — не паниковать. Киевский автоинструктор Сергей объяснил, как поступать в такой ситуации.

Об этом пишет «Твоя МАШИНА».

Последовательность действий:

Предупреждение: включите аварийную сигнализацию, держите руль двумя руками и подавайте сигналы другим водителям светом фар и клаксоном, чтобы освободить дорогу. Проверка: попробуйте несколько раз резко нажать на педаль тормоза. Иногда это помогает восстановить давление в системе. Если это не сработало, переходите к следующим шагам. Уменьшение скорости с помощью коробки: Выключите двигатель: если педаль газа застряла, переведите селектор в режим N (нейтраль). Это отсоединит мотор от колес и прекратит разгон.

Переключайте передачи вниз: в большинстве современных АКПП есть ручной режим. Переходя на более низкие передачи, вы увеличиваете нагрузку на двигатель, что помогает тормозить. На старых автоматах просто переведите селектор на отметки L или 1, 2. Использование стояночного тормоза: после того, как скорость автомобиля снизилась, плавно подтягивайте рычаг стояночного тормоза. Резкое дергание может привести к неконтролируемому заносу. Помощь окружения: используйте рельеф дороги. Если есть подъем, направьте машину на него, чтобы естественно снизить скорость. На прямых участках можно легонько тереться о бордюр или снежный занос, чтобы погасить инерцию.

Важные предостережения от автоинструктора:

Не выключайте зажигание полностью, поскольку это приведет к отключению усилителей руля и тормозов.

Никогда не переключайте селектор в режим P (паркинг) или R (задний ход) во время движения. Это может повредить коробку передач и привести к потере контроля над автомобилем.

Когда машина полностью остановится, зафиксируйте ее, переведите селектор в P и установите знак аварийной остановки. Помните, что двигаться дальше на таком автомобиле запрещено.

