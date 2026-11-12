Как подготовить авто к зиме: полный чеклист для водителя

Чтобы подготовить авто к зиме, проверьте аккумулятор, антифриз, стеклоомыватель, щетки, масло и освещение / © Pixabay

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С наступлением холодов автомобиль нуждается в особом внимании: низкие температуры влияют на работу аккумулятора, двигателя и других важных систем. Чтобы избежать возможных проблем зимой и уверенно чувствовать себя на заснеженных дорогах, следует заранее проверить техническое состояние авто и подготовить его к зиме.

Об этом пишет Uamotors.

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Проверьте аккумулятор

В холодную погоду аккумулятор испытывает большую нагрузку: из-за сильных морозов его емкость уменьшается, а моторное масло густеет. Кроме того, больше энергии нужно для обогрева салона, стекла и сидений.

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Позаботьтесь о зимних шинах

От состояния шин зависит сцепление с дорогой и управляемость автомобиля, поэтому не ждите первого снега, чтобы перейти на зимние. Замену рекомендуется проводить, когда среднесуточная температура в течение недели держится на уровне +5…+7 °C или ниже.

Позаботьтесь о моторном масле и технических жидкостях

Перед холодами проверьте уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкости. Моторное масло советуют менять через 8000 км после очередного технического обслуживания.

Антифриз следует заменить, если он помутнел или содержит осадок. В общем, охлаждающую жидкость рекомендуют обновлять раз в два года. С такой же периодичностью следует менять и тормозную.

Не забывайте о жидкости для омывания стекла. При покупке остерегайтесь подделок, а перед использованием проверьте средство на морозостойкость.

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Осмотрите воздушный фильтр

Особенно важно следить за состоянием воздушного фильтра, если вы часто ездите по грязным и запыленным дорогам. Зимой к обычной грязи добавляются еще и дорожные реагенты.

Проверьте обогреватель

Зимой часто запотевает лобовое стекло, это происходит в результате того, что находящаяся в салоне влага конденсируется на холодном стекле, что, в свою очередь, приводит к снижению видимости. Пары воды, содержащиеся в воздухе, поступающие из открытого окна или даже из нашего дыхания, вызывают именно такое запотевание стекла. Исправный обогреватель решает эту проблему через несколько минут. Если вы уверены, что обогрев работает нормально, но стекло продолжает запотевать, то следует проверить, не просачивается ли воздух через дверь или окна, повышая тем самым уровень влажности.

Раньше мы писали, зачем водители надевают пластиковые стяжки на шины автомобиля зимой. Больше об этом читайте в новости.









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