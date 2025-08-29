Как правильно проверить уровень масла, чтобы не убить двигатель автомобиля

Обеспечение правильного уровня масла важно для нормальной работы двигателя / © Pixabay

Низкий уровень масла в картере — первая причина, по которой немедленно нужно глушить двигатель и оказывать техническую помощь.

Об этом пишет Motor Media Revier.

Если масла в моторе будет мало, на приборной панели загорится аварийная красная лампочка и водитель получит предупреждение другим способом.

Но это уже будет крайний случай, когда нужно глушить двигатель — то есть уровень масла нужно контролировать своевременно и систематически. Особенно если речь идет о современных двигателях, потребляющих масло с аппетитом 0,5 — 1,0 л/1000 км.

Если в первом случае двигатель ждет лавинообразный износ деталей и аварийная остановка, то во втором — повышенная потеря масла из-за чрезмерного сгорания и утечек. Поэтому важно регулярно проверять уровень масла.

Как это сделать правильно:

Прогревать двигатель не обязательно. Неважно, горячим будет двигатель или холодным. Но если он будет прогретым, после выключения мотора нужно подождать 3-5 минут, чтобы масло со всех каналов сбежало в картер, где собственно и проверяется уровень.

Мерить уровень масла, когда работает двигатель нельзя.

Установите машину на ровную поверхность. Если машина будет стоять не горизонтально, а на уклоне, это может обезобразить показания.

Откройте капот и найдите масляный щуп — обычно он имеет яркую пластиковую ручку.

Аккуратно извлеките щуп и протрите его нижний конец чистой тканью, салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла.

Теперь выполняйте замерение. Вставьте щуп в гнездо до упора, затем снова извлеките.

Оцените уровень масла. На щупе есть метки MIN и MAX. Масло должно быть между ними. В двигателях, не отличающихся чрезмерным расходом масла, летом лучше держать уровень ближе к максимуму, зимой — к минимуму. Но в моторе с «масложором» желательно всегда иметь масло поближе к верхнему пределу.

