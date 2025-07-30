Как преодолеть бездорожье без ущерба для авто: инструктор объяснил

Как преодолеть бездорожье без ущерба для авто / © Pixabay

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Летом многие украинцы стремятся отдохнуть на озерах или дачах, но часто путь к желаемому месту проходит через разбитые грунтовые дороги. Неправильное поведение за рулем может превратить такую поездку в настоящий кошмар. Автоинструктор с 25-летним стажем поделился распространенными ошибками водителей и дал ценные советы, как их избежать.

Об этом пишет UAmotors.

Оценка маршрута и правильная техника вождения

Прежде чем съезжать с асфальта на грунтовую дорогу, рекомендуется остановиться и зрительно оценить ближайший отрезок пути. Это занимает минимум времени, но позволяет заблаговременно обнаружить потенциальные помехи, глубокие ямы или опасные участки.

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Избегайте движения глубокими путями, оставленными другими автомобилями. Езда по таким путям значительно снижает управляемость машины и увеличивает риск застревания. Кроме того, это может привести к пробуксовке, критически перегревающей двигатель и трансмиссию.

На нестабильном покрытии не совершайте резких движений рулем или педалями. Плавно и равномерно перемещайтесь, чтобы сохранить сцепление с дорогой и контролировать автомобиль.

Движение на подъемах и спусках

На подъемах используйте пониженную передачу и избегайте резкого повышения оборотов, чтобы предотвратить пробуксовку колес.

На спусках не тормозите резко, чтобы избежать заноса. Лучше применять торможение двигателем, что позволяет плавно контролировать скорость.

Что иметь с собой в пути

Перед поездкой на природу всегда полезно положить в багажник лопату и буксировочный трос. Эти простые инструменты пригодятся в непредвиденных ситуациях и помогут вам или другим водителям выбраться из затруднительного положения. Помните, что внимательность и знание основных правил поведения на грунтовых дорогах значительно повысят вашу безопасность и позволят полноценно насладиться отдыхом.

Напомним, каждая остановка автомобиля патрульной полицией — это стрессовая ситуация, в которой любое неосторожное слово может иметь серьезные последствия.

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