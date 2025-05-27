Как распознать поломку автоматической коробки передач: шесть тревожных сигналов

Автоматическая коробка передач / © pixabay.com

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Автомобили с автоматической коробкой передач гораздо удобнее механической, однако они менее надежны и требуют больших затрат на ремонт, поэтому водителю следует быть внимательным к ее состоянию. Важно не игнорировать первые признаки неисправности, ведь на начальном этапе ее гораздо легче устранить.

Как рассказал «SUV News» автомеханик со стажем, существуют определенные признаки, по которым можно определить будущую поломку АКПП.

Признаки, указывающие на серьезную неисправность

Движение авто в режиме «Парковки»

При включении режима Р машина не фиксируется на месте и продолжает движение, это сигнализирует о необходимости немедленного вмешательства в механизм блокировки.

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Утечка смазки

Если под припаркованным автомобилем вы заметили маслянистые пятна — следует немедленно обратиться к автосервису, ведь есть угроза нарушения герметичности системы. Если не уладить эту неисправность, вы рискуете столкнуться с полным отказом АКПП.

Подозрительные звуки

Любые странные звуки (стук, скрип, хлопанье) — это тревожный звонок. Если они возникают в автоматической коробке, проблема, скорее всего, в поврежденных внутренних элементах.

Проблемы при изменении скоростей и передвижении

Двигатель не отвечает на команды газировки

Если во время понижения передачи двигатель не отвечает на газ, следует проверить состояние гидротрансформатора и клапанной системы автоматической коробки.

Машина не уезжает

Абсолютная потеря трудоспособности АКПП является аварийной ситуацией. Дальнейшее движение собственными силами невозможно — нужна эвакуационная перевозка в автосервис.

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Динамические нарушения

Если автомобиль буксует при старте или двигается рывками, это может свидетельствовать об износе дисков сцепления или проблемах с гидротрансформатором. Особенно опасно, когда машина уезжает на нейтральной передаче. Также следует обратить внимание на удары во время переключения передач и останов двигателя при прогревании.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируется увеличить штрафы за превышение скорости.

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