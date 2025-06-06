Как сэкономить до 100 литров горючего на автомате: простой совет для водителей

Как сэкономить до 100 литров горючего. / © Pixabay

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Автомобили с автоматической трансмиссией значительно более удобны для вождения, чем с механикой. Однако при неправильном использовании они могут тратить больше топлива. Эксперты утверждают: если соблюдать несколько простых правил, можно снизить расход топлива до 0,5 литра на каждые 100 км. За год это до 100 литров сэкономленного бензина.

Об этом рассказывают эксперты SUV News.

Как отмечают специалисты, главный секрет экономии на АКПП – езда на повышенной передаче. В стандартном режиме коробка-автомат пытается обеспечить динамику, поэтому часто переключается на более низкие передачи. Это повышает расход топлива.

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Чтобы избежать этого, следует включить ручной режим и самостоятельно переключить селектор на более высокую передачу. В таком случае на панели вместо обычной буквы D появится номер передачи.

Даже в ручном режиме АКПП имеет встроенные ограничения: если обороты двигателя падают слишком низко, коробка автоматически переключит передачу на более низкую. Поэтому важно следить за тахометром и не допускать слишком низких оборотов.

Учитывая средний годовой пробег украинских водителей (15-25 тысяч км), потенциальная экономия может достичь 100 литров горючего. Учитывая текущие цены на заправках, такая стратегия поможет сэкономить существенную сумму, которая впоследствии может покрыть часть расходов на обслуживание авто.

Напомним, украинские автозаправочные станции снизили цены на бензин марки А-95. В настоящее время средняя стоимость этого горючего составляет около 54,54 гривны за литр. Несмотря на то, что в будущем заправки теоретически могут повысить цену.

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