Как снизить расход топлива: что нужно убрать с машины

Если хотите снизить расходы на топливо, снимите лишние аксессуары с автомобиля / © Pixabay

Реклама

Многие используют свои автомобили только для того, чтобы ездить по городу — на работу, в школу, в магазины и т. д. Однако такие короткие расстояния требуют частых остановок на светофоре и изменения скорости, что увеличивает потребление топлива.

Как уменьшить расход топлива — пишет Автотема.

Если вы ежедневно возите много ненужных вещей в своем автомобиле, которые давно должны были быть распакованы, это может увеличить расход топлива.

Реклама

Как ни странно, но простая уборка в багажном отделении может заметно помочь в уменьшении потребления горючего.

Принцип действия здесь достаточно прост: чем тяжелее автомобиль, тем больше усилий требуется двигателю для его передвижения, а значит, и больше горючего тратится.

Поэтому, избавившись от лишнего веса, можно снизить нагрузку на транспортное средство.

Какие же предметы чаще всего «обременяют» багажник без насущной надобности

Прежде всего, это тяжелые вещи, которые не используются каждый день или еженедельно. К примеру, если вы не собираетесь на пикник в ближайшее время, нет смысла постоянно возить в багажнике мангал или гриль. Это довольно тяжелый предмет, который просто прибавляет весу автомобилю.

С наступлением теплого времени года также стоит просмотреть содержимое багажника: огромные емкости с зимней стеклоомывающей жидкостью, которые занимают место и прибавляют вес, уже не нужны до следующего сезона.

Еще один предмет — коробка с тяжелыми инструментами. Если вы не занимаетесь ремонтом автомобиля регулярно и не предполагаетесь ситуаций, где вам срочно понадобится весь набор инструментов, возможно, стоит оставить их в гараже или дома, взяв с собой только самое необходимое.

Снижение нагрузки на транспортное средство приводит к тому, что двигателю приходится работать менее интенсивно для поддержания движения и, как следствие, расход топлива падает.

Опытные водители утверждают, что иногда даже простой «очистки» багажника от лишнего хлама оказывается достаточно для того, чтобы показатель расхода горючего снизился на заметные 2-3%.

Ранее сообщалось, на какой скорости авто потребляет минимум горючего. Больше об этом читайте в новости.