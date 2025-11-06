Как вас обманывают на СТО: один знак поможет узнать правду о ремонте авто

СТО / © Pexels

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой недобросовестных автосервисов, где мастера могут имитировать замену дорогостоящих деталей. Известный американский механик и YouTube-блогер Скотти Килмер (Scotty Kilmer) поделился простым и эффективным методом, позволяющим легко проверить честность выполненного ремонта.

Об этом он рассказал в своем видео на YouTube.

Метод «Крестика» для проверки СТО

По словам Килмера, перед тем, как оставить автомобиль на ремонт, водитель должен провести фотофиксацию узлов, которые подлежат замене или ремонту. Однако для стопроцентной уверенности он рекомендует использовать «контрольную метку».

«Как понять, действительно ли меняли детали? Перед сдачей авто сфотографируйте их или сделайте отметку — маленький 'X' краской или металлическим скребком. Если после ремонта этот знак остался на месте, вас просто обманули», — объяснил механик.

Таким образом, если на «новой» детали вы обнаружите свой старый «Х», это будет однозначно свидетельствовать о том, что мастер просто взял деньги, но не выполнил обещанную работу.

Избегайте навязчивых «профилактических» услуг

Кроме того, Скотти Килмер предостерегает водителей от «навязчивых» дополнительных услуг. Недобросовестные СТО часто предлагают «для профилактики» ненужные работы, такие как регулярное выравнивание колес или замена на самом деле исправных деталей.

Такие «советы» преследуют единственную цель — увеличить финальный счет за ремонт. Специалист подчеркивает, что внимание, фотофиксация и здоровый скепсис являются главными инструментами, которые помогут автовладельцам не стать жертвой мошенничества на автосервисах.

