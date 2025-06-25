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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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Время на прочтение
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Как водителю избежать штрафа, если въехал не в тот ряд дороги: эксперт объяснил

Практически каждый шофер хоть раз оказывался в ситуации, когда случаем заехал в правый ряд со стрелкой на право, хотя ему нужно было ехать прямо. Как правильно действовать, чтобы не получить штраф и не нарушить ПДД?

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Советы от инспектора

Советы от инспектора / © iStock

Часто водители нечаянно попадают в крайний правый ряд со стрелкой направо, хотя им нужно ехать прямо. Как избежать штрафа и не нарушить правила дорожного движения?

Об этом сообщает SUV News .

Оцените знаки и разметку

Прежде всего патрульный советует внимательно оценить дорожные знаки и разметку. Нередко бывает, что с крайней правой полосы разрешен как поворот направо, так и движение прямо. В таком случае даже если горит зеленая стрелка, вы можете спокойно ждать основного зеленого сигнала светофора, несмотря на нетерпеливых водителей позади.

«Не нужно обращать внимание на нетерпеливых водителей сзади — если правила позволяют движение прямо из этой полосы, вы имеете полное право оставаться на месте до основного зеленого света», — подчеркивает инспектор.

Если разрешен только поворот

В ситуации, когда дорожный знак или разметка позволяют только поворот направо, у вас немного вариантов, чтобы избежать нарушения ПДД и штрафа:

  • Повернуть направо, как того требуют знаки и разметка.

  • Найти безопасное место для разворота или объезда, чтобы вернуться на маршрут без нарушений.

Как избежать таких ситуаций в будущем

Патрульные подчеркивают: внимательность и планирование маршрута являются ключевыми для безопасного передвижения, особенно в незнакомых городах или в условиях интенсивного движения.

В мегаполисах с нестандартной организацией дорожного движения очень легко попасть в сложную ситуацию. Лучше заранее перестраиваться в нужную полосу и следить за разметкой и знаками», — отметил инспектор.

Полезные советы для водителей:

  • Планируйте маршрут заранее, особенно в незнакомой местности.

  • Избегайте часов пик, если есть такая возможность.

  • Используйте навигатор с актуальными дорожными указаниями.

  • Всегда соблюдайте требования разметки и знаков, даже если кажется, что так будет быстрее.

Если вы ненароком оказались под стрелкой, а нужно ехать прямо — не паникуйте. Ваши действия зависят от дорожных знаков и разметки. Внимательность, холодный ум и соблюдение ПДД помогут избежать аварийных ситуаций и ненужных штрафов.

Напомним, известный механик Пол Лукас поделился своим опытом, назвав 20-летний Ford Focus Mk1 одним из самых надежных подержанных автомобилей.

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