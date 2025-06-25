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Как водителю избежать штрафа, если въехал не в тот ряд дороги: эксперт объяснил
Практически каждый шофер хоть раз оказывался в ситуации, когда случаем заехал в правый ряд со стрелкой на право, хотя ему нужно было ехать прямо. Как правильно действовать, чтобы не получить штраф и не нарушить ПДД?
Часто водители нечаянно попадают в крайний правый ряд со стрелкой направо, хотя им нужно ехать прямо. Как избежать штрафа и не нарушить правила дорожного движения?
Оцените знаки и разметку
Прежде всего патрульный советует внимательно оценить дорожные знаки и разметку. Нередко бывает, что с крайней правой полосы разрешен как поворот направо, так и движение прямо. В таком случае даже если горит зеленая стрелка, вы можете спокойно ждать основного зеленого сигнала светофора, несмотря на нетерпеливых водителей позади.
«Не нужно обращать внимание на нетерпеливых водителей сзади — если правила позволяют движение прямо из этой полосы, вы имеете полное право оставаться на месте до основного зеленого света», — подчеркивает инспектор.
Если разрешен только поворот
В ситуации, когда дорожный знак или разметка позволяют только поворот направо, у вас немного вариантов, чтобы избежать нарушения ПДД и штрафа:
Повернуть направо, как того требуют знаки и разметка.
Найти безопасное место для разворота или объезда, чтобы вернуться на маршрут без нарушений.
Как избежать таких ситуаций в будущем
Патрульные подчеркивают: внимательность и планирование маршрута являются ключевыми для безопасного передвижения, особенно в незнакомых городах или в условиях интенсивного движения.
В мегаполисах с нестандартной организацией дорожного движения очень легко попасть в сложную ситуацию. Лучше заранее перестраиваться в нужную полосу и следить за разметкой и знаками», — отметил инспектор.
Полезные советы для водителей:
Планируйте маршрут заранее, особенно в незнакомой местности.
Избегайте часов пик, если есть такая возможность.
Используйте навигатор с актуальными дорожными указаниями.
Всегда соблюдайте требования разметки и знаков, даже если кажется, что так будет быстрее.
Если вы ненароком оказались под стрелкой, а нужно ехать прямо — не паникуйте. Ваши действия зависят от дорожных знаков и разметки. Внимательность, холодный ум и соблюдение ПДД помогут избежать аварийных ситуаций и ненужных штрафов.
Напомним, известный механик Пол Лукас поделился своим опытом, назвав 20-летний Ford Focus Mk1 одним из самых надежных подержанных автомобилей.