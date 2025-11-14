Как восстановить утраченный полис автогражданки: пошаговые советы водителям

Автогражданка / © kievskaya.com.ua

Реклама

В Украине наличие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО, или «автогражданки») является законодательным требованием. Его отсутствие во время проверки полицией влечет за собой штраф. Однако что делать, если страховой документ был потерян?

Как сообщает страховая компания «Арсенал», независимо от того, был ли полис оформлен в бумажном или электронном виде, его легко восстановить.

Электронный vs. бумажный полис

С момента внедрения электронного полиса ОСАГО, он имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный.

Реклама

Электронный полис (Е-ОСГПО). Документ поступает на электронную почту в формате PDF, что гарантирует его сохранность. Его удобно хранить на смартфоне или планшете. Даже в случае случайного удаления или потери доступа к почте его легко восстановить.

Бумажный полис. Его легче потерять, повредить или забыть дома.

Законодательство и процедура обновления

Согласно действующему законодательству Украины, в случае потери полиса страховая компания обязана выдать дубликат в течение семи календарных дней после обращения страхователя. Это требование относится к обоим форматам документа.

Как получить дубликат:

Обратиться в страховую компанию, где оформлялся полис. Подать заявление с указанием причин утраты. Обычно достаточно заполнить электронную заявку на сайте страховщика. Новый документ поступит на электронную почту. Дубликат выдается в бумажном виде, заверенный печатью компании.

Новый документ будет иметь метку «дубликат» и сохранит все предварительные данные, включая серию и номер оригинального полиса. Эта услуга предоставляется водителям бесплатно.

Если страховая компания отказывает в выдаче копии, автовладелец имеет право обратиться с жалобой в МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины). В случае невозможности лично получить дубликат это может сделать уполномоченный представитель по доверенности.

Напомним, с наступлением холодов для водителей становится актуальным вопрос правильного прогрева двигателя. Специалисты предупреждают, что игнорировать этот процесс опасно, поскольку от него зависит срок службы двигателя и трансмиссии.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские водители будут получать официальное подтверждение об обучении в электронном формате, без бумажных документов.