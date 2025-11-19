ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Как выбрать комплектацию авто: какими опциями водители действительно пользуются каждый день

Исследования показывают, что большинство водителей используют только часть функций авто. В материале — какие опции действительно нужны каждый день.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Покупка авто

Покупка авто / © Associated Press

Современные автомобили предлагают десятки опций, но далеко не все из них нужны в повседневном использовании. Часть функций лишь увеличивает стоимость авто, хотя на практике ими практически не пользуются.

Эксперты "Auto 24" советуют ориентироваться не на количество технологий, а на то, что действительно дает комфорт и безопасность.

Опции, которые водители используют чаще всего

Парковочные датчики и камеры

По данным исследования Uswitch, 62% водителей регулярно полагаются на парковочные датчики, а 57% — на камеры заднего вида. Основные причины — безопасность и удобство при маневрировании в тесных дворах и переполненных паркингах.

Подогрев сидений и зеркал

Подогрев сидений в машине / © Фото из открытых источников

Подогрев сидений в машине / © Фото из открытых источников

36% респондентов назвали подогрев сидений одной из самых полезных опций, а 40% — подогрев наружных зеркал. Учитывая украинский климат эти функции обеспечивают комфорт почти пол года.

Мультимедиасистема с Apple CarPlay / Android Auto

Мультимедиасистема в авто / © Фото из открытых источников

Мультимедиасистема в авто / © Фото из открытых источников

Смартфон фактически стал центром управления: навигация, музыка, звонки, мессенджеры. Поэтому интеграция телефона с экраном авто превратилась в базовую потребность. CarPlay и Android Auto позволяют работать с навигацией, вызовами и медиа, не отвлекаясь от дороги.

Бесключевой доступ

Кнопка Start/Stop и автоматическое открывание дверей давно стали нормой. Попробовавшие безключевую систему в замок зажигания уже не возвращаются.

Датчики света и дождя, климат-контроль

Датчики света и дождя, климат-контроль. / © auto.24tv

Датчики света и дождя, климат-контроль. / © auto.24tv

Эти «незаметные» функции значительно упрощают управление. Машина сама включает фары во тьме, активирует дворники во время дождя и поддерживает комфортную температуру без участия водителя.

Что дает базовая комплектация (на примере Vitara)

Даже стартовая версия модели предлагает набор действительно полезных функций:

  • мультимедиа с 7-дюймовым экраном и CarPlay/Android Auto;

  • безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;

  • камера заднего обзора;

  • подогрев передних сидений;

  • датчики света и дождя.

В базе собрано все необходимое для ежедневного комфорта — без переплаты за редко используемые технологии.

Когда стоит выбирать более дорогую комплектацию

Дополнительные опции имеют смысл, если:

  • вы часто ездите за город и нужен полный повод;

  • важный расширенный пакет безопасности;

  • планируете интенсивную эксплуатацию и хотите максимум комфорта.

Однако избыток технологий может усложнить управление — некоторые системы нуждаются в умении ими пользоваться или работают нестабильно в украинских условиях (например, считывание знаков или контроль разметки).

Опция/Система

Есть в комплектациях

Для чего нужна

Реальное использование

Рекомендация

Мультимедиа (Clarion 7» или Pioneer 9») с Apple CarPlay / Android Auto

GL/GL+/GLX

Удобная навигация, музыка, звонки

90% водителей пользуются постоянно

Братья обязательно

Бесключевой доступ + кнопка запуска

GL/GL+/GLX

Удобно, не нужно искать ключи

Каждый день

Стоит иметь

Камера / парктроник

GL+/GLX

Облегчает парковку

62% водителей назвали самой полезной опцией

Очень желательно

Полный привод ALLGRIP

GL+ (опц.) / GLX

Безопаснее на скользких и грунтовых дорогах

Реально нужен, если часто ездите за город

Только для активных путешествий

Климат-контроль / датчики дождя и света

GL/GL+/GLX

Автоматически поддерживает комфорт

Используется постоянно

Обязательно

Подогрев сидений/зеркал

GL+/GLX

Комфорт зимой

Особенно актуально в Украине

Очень рекомендовано

Механическая 6 МКП

GL/GL+

Контроль, дешевле обслуживание

Любители «механики» — 25% рынка

Для тех, кто любит контроль

Автоматическая КПП

GL+/GLX

Удобство в городе

75% водителей предпочитают автомат

Лучшее для городских поездок

Опции, без которых можно обойтись

Большинство водителей признаются, что практически не используются:

  • управление мультимедиа жестами;

  • лишние сенсорные панели и второстепенные экраны;

  • панорамные крыши (особенно без шторки — салон быстро нагревается);

  • кожезаменитель, перегревающийся летом и холодный зимой.

Такие решения придают «эффектности», но редко — реального комфорта.

Вывод

При выборе комплектации стоит задать себе три вопроса:

  1. Буду ли я использовать эту функцию регулярно?

  2. Повышает ли она комфорт или безопасность именно в моих условиях?

  3. Не переплачиваю ли я за ненужные технологии?

На практике хорошо оснащенная базовая версия часто оказывается оптимальным выбором. А дополнительные настройки стоит выбирать только те, которые принесут настоящую пользу в каждодневной эксплуатации.

