- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 3 мин
Как выбрать комплектацию авто: какими опциями водители действительно пользуются каждый день
Исследования показывают, что большинство водителей используют только часть функций авто. В материале — какие опции действительно нужны каждый день.
Современные автомобили предлагают десятки опций, но далеко не все из них нужны в повседневном использовании. Часть функций лишь увеличивает стоимость авто, хотя на практике ими практически не пользуются.
Эксперты "Auto 24" советуют ориентироваться не на количество технологий, а на то, что действительно дает комфорт и безопасность.
Опции, которые водители используют чаще всего
Парковочные датчики и камеры
По данным исследования Uswitch, 62% водителей регулярно полагаются на парковочные датчики, а 57% — на камеры заднего вида. Основные причины — безопасность и удобство при маневрировании в тесных дворах и переполненных паркингах.
Подогрев сидений и зеркал
36% респондентов назвали подогрев сидений одной из самых полезных опций, а 40% — подогрев наружных зеркал. Учитывая украинский климат эти функции обеспечивают комфорт почти пол года.
Мультимедиасистема с Apple CarPlay / Android Auto
Смартфон фактически стал центром управления: навигация, музыка, звонки, мессенджеры. Поэтому интеграция телефона с экраном авто превратилась в базовую потребность. CarPlay и Android Auto позволяют работать с навигацией, вызовами и медиа, не отвлекаясь от дороги.
Бесключевой доступ
Кнопка Start/Stop и автоматическое открывание дверей давно стали нормой. Попробовавшие безключевую систему в замок зажигания уже не возвращаются.
Датчики света и дождя, климат-контроль
Эти «незаметные» функции значительно упрощают управление. Машина сама включает фары во тьме, активирует дворники во время дождя и поддерживает комфортную температуру без участия водителя.
Что дает базовая комплектация (на примере Vitara)
Даже стартовая версия модели предлагает набор действительно полезных функций:
мультимедиа с 7-дюймовым экраном и CarPlay/Android Auto;
безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;
камера заднего обзора;
подогрев передних сидений;
датчики света и дождя.
В базе собрано все необходимое для ежедневного комфорта — без переплаты за редко используемые технологии.
Когда стоит выбирать более дорогую комплектацию
Дополнительные опции имеют смысл, если:
вы часто ездите за город и нужен полный повод;
важный расширенный пакет безопасности;
планируете интенсивную эксплуатацию и хотите максимум комфорта.
Однако избыток технологий может усложнить управление — некоторые системы нуждаются в умении ими пользоваться или работают нестабильно в украинских условиях (например, считывание знаков или контроль разметки).
|
Опция/Система
|
Есть в комплектациях
|
Для чего нужна
|
Реальное использование
|
Рекомендация
|
Мультимедиа (Clarion 7» или Pioneer 9») с Apple CarPlay / Android Auto
|
GL/GL+/GLX
|
Удобная навигация, музыка, звонки
|
90% водителей пользуются постоянно
|
Братья обязательно
|
Бесключевой доступ + кнопка запуска
|
GL/GL+/GLX
|
Удобно, не нужно искать ключи
|
Каждый день
|
Стоит иметь
|
Камера / парктроник
|
GL+/GLX
|
Облегчает парковку
|
62% водителей назвали самой полезной опцией
|
Очень желательно
|
Полный привод ALLGRIP
|
GL+ (опц.) / GLX
|
Безопаснее на скользких и грунтовых дорогах
|
Реально нужен, если часто ездите за город
|
Только для активных путешествий
|
Климат-контроль / датчики дождя и света
|
GL/GL+/GLX
|
Автоматически поддерживает комфорт
|
Используется постоянно
|
Обязательно
|
Подогрев сидений/зеркал
|
GL+/GLX
|
Комфорт зимой
|
Особенно актуально в Украине
|
Очень рекомендовано
|
Механическая 6 МКП
|
GL/GL+
|
Контроль, дешевле обслуживание
|
Любители «механики» — 25% рынка
|
Для тех, кто любит контроль
|
Автоматическая КПП
|
GL+/GLX
|
Удобство в городе
|
75% водителей предпочитают автомат
|
Лучшее для городских поездок
Опции, без которых можно обойтись
Большинство водителей признаются, что практически не используются:
управление мультимедиа жестами;
лишние сенсорные панели и второстепенные экраны;
панорамные крыши (особенно без шторки — салон быстро нагревается);
кожезаменитель, перегревающийся летом и холодный зимой.
Такие решения придают «эффектности», но редко — реального комфорта.
Вывод
При выборе комплектации стоит задать себе три вопроса:
Буду ли я использовать эту функцию регулярно?
Повышает ли она комфорт или безопасность именно в моих условиях?
Не переплачиваю ли я за ненужные технологии?
На практике хорошо оснащенная базовая версия часто оказывается оптимальным выбором. А дополнительные настройки стоит выбирать только те, которые принесут настоящую пользу в каждодневной эксплуатации.