Как выбрать комплектацию авто: какими опциями водители действительно пользуются каждый день

Современные автомобили предлагают десятки опций, но далеко не все из них нужны в повседневном использовании. Часть функций лишь увеличивает стоимость авто, хотя на практике ими практически не пользуются.

Эксперты "Auto 24" советуют ориентироваться не на количество технологий, а на то, что действительно дает комфорт и безопасность.

Опции, которые водители используют чаще всего

Парковочные датчики и камеры

По данным исследования Uswitch, 62% водителей регулярно полагаются на парковочные датчики, а 57% — на камеры заднего вида. Основные причины — безопасность и удобство при маневрировании в тесных дворах и переполненных паркингах.

Подогрев сидений и зеркал

Подогрев сидений в машине / © Фото из открытых источников

36% респондентов назвали подогрев сидений одной из самых полезных опций, а 40% — подогрев наружных зеркал. Учитывая украинский климат эти функции обеспечивают комфорт почти пол года.

Мультимедиасистема с Apple CarPlay / Android Auto

Мультимедиасистема в авто / © Фото из открытых источников

Смартфон фактически стал центром управления: навигация, музыка, звонки, мессенджеры. Поэтому интеграция телефона с экраном авто превратилась в базовую потребность. CarPlay и Android Auto позволяют работать с навигацией, вызовами и медиа, не отвлекаясь от дороги.

Бесключевой доступ

Кнопка Start/Stop и автоматическое открывание дверей давно стали нормой. Попробовавшие безключевую систему в замок зажигания уже не возвращаются.

Датчики света и дождя, климат-контроль

Датчики света и дождя, климат-контроль. / © auto.24tv

Эти «незаметные» функции значительно упрощают управление. Машина сама включает фары во тьме, активирует дворники во время дождя и поддерживает комфортную температуру без участия водителя.

Что дает базовая комплектация (на примере Vitara)

Даже стартовая версия модели предлагает набор действительно полезных функций:

мультимедиа с 7-дюймовым экраном и CarPlay/Android Auto;

безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;

камера заднего обзора;

подогрев передних сидений;

датчики света и дождя.

В базе собрано все необходимое для ежедневного комфорта — без переплаты за редко используемые технологии.

Когда стоит выбирать более дорогую комплектацию

Дополнительные опции имеют смысл, если:

вы часто ездите за город и нужен полный повод;

важный расширенный пакет безопасности;

планируете интенсивную эксплуатацию и хотите максимум комфорта.

Однако избыток технологий может усложнить управление — некоторые системы нуждаются в умении ими пользоваться или работают нестабильно в украинских условиях (например, считывание знаков или контроль разметки).

Опция/Система Есть в комплектациях Для чего нужна Реальное использование Рекомендация Мультимедиа (Clarion 7» или Pioneer 9») с Apple CarPlay / Android Auto GL/GL+/GLX Удобная навигация, музыка, звонки 90% водителей пользуются постоянно Братья обязательно Бесключевой доступ + кнопка запуска GL/GL+/GLX Удобно, не нужно искать ключи Каждый день Стоит иметь Камера / парктроник GL+/GLX Облегчает парковку 62% водителей назвали самой полезной опцией Очень желательно Полный привод ALLGRIP GL+ (опц.) / GLX Безопаснее на скользких и грунтовых дорогах Реально нужен, если часто ездите за город Только для активных путешествий Климат-контроль / датчики дождя и света GL/GL+/GLX Автоматически поддерживает комфорт Используется постоянно Обязательно Подогрев сидений/зеркал GL+/GLX Комфорт зимой Особенно актуально в Украине Очень рекомендовано Механическая 6 МКП GL/GL+ Контроль, дешевле обслуживание Любители «механики» — 25% рынка Для тех, кто любит контроль Автоматическая КПП GL+/GLX Удобство в городе 75% водителей предпочитают автомат Лучшее для городских поездок

Опции, без которых можно обойтись

Большинство водителей признаются, что практически не используются:

управление мультимедиа жестами;

лишние сенсорные панели и второстепенные экраны;

панорамные крыши (особенно без шторки — салон быстро нагревается);

кожезаменитель, перегревающийся летом и холодный зимой.

Такие решения придают «эффектности», но редко — реального комфорта.

Вывод

При выборе комплектации стоит задать себе три вопроса:

Буду ли я использовать эту функцию регулярно? Повышает ли она комфорт или безопасность именно в моих условиях? Не переплачиваю ли я за ненужные технологии?

На практике хорошо оснащенная базовая версия часто оказывается оптимальным выбором. А дополнительные настройки стоит выбирать только те, которые принесут настоящую пользу в каждодневной эксплуатации.