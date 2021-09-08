Какие фургоны больше всего покупают в Европе: топ-10 моделей

Продажи авто этого сегмента выросли на 7%.
В Европе в первые половине 2021 года продали 173 800 фургонов, что на 7% больше, чем в начале прошлого года. Среди авто этого сегмента 50,7% сделок пришлось на малые пассажирские модели.
Доля машин среднего размера выросла на 21% благодаря Opel Vivaro, Citroen Spacetourer и Volkswagen Transporter/Multivan, продажи которых выросли на 125, 96 и 36 процентов соответственно. На сайте auto.ria назвали топ-10 популярных фургонов в Европе за 1 полугодие этого года.
- Volkswagen Transporter/Multivan: 27 511 продаж (+37% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го)
- Ford Tourneo Custom: 12 431 (+16%);
- Mercedes-Benz V-Class: 11 197 (+3%);
- Mercedes-Benz Vito Tourer: 9 643 (+24%);
- Opel Zafira Life: 5 570 (+34%);
- Toyota Proace Verso: 4 791 (+25%);
- Citroen Spacetourer: 4 414 (+96%);
- Peugeot Traveller: 4 266 (+29%);
- Renault Trafic: 3 948 (-30%);
- Opel Vivaro: 1 101 (+125%).
Среди соплатформенных фургонов, которые производятся Stellantis-Toyota, наиболее популярным стал самый младший — Opel Zafira Life, которого продали больше, чем Toyota Proace Verso, Peugeot Traveler/Expert и Citroen Spacetourer/Jumpy.
В то же время Renault Traffic, который перестал разделять платформу с Opel, заметно сбавил обороты и потерял почти треть европейских продаж.
За пределами списке оказался Fiat Talento, которого продали всего 389 единиц (-51%). Однако больше всего потерял только Hyundai H1 (24 сделки, -93%).
Ранее были названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы в августе.