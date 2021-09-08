Какие фургоны больше всего покупают в Европе: топ-10 моделей

Какие фургоны больше всего покупают в Европе: топ-10 моделей

Продажи авто этого сегмента выросли на 7%.

В Европе в первые половине 2021 года продали 173 800 фургонов, что на 7% больше, чем в начале прошлого года. Среди авто этого сегмента 50,7% сделок пришлось на малые пассажирские модели.

Доля машин среднего размера выросла на 21% благодаря Opel Vivaro, Citroen Spacetourer и Volkswagen Transporter/Multivan, продажи которых выросли на 125, 96 и 36 процентов соответственно. На сайте auto.ria назвали топ-10 популярных фургонов в Европе за 1 полугодие этого года.

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Volkswagen Transporter/Multivan: 27 511 продаж (+37% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го)

Ford Tourneo Custom: 12 431 (+16%);

Mercedes-Benz V-Class: 11 197 (+3%);

Mercedes-Benz Vito Tourer: 9 643 (+24%);

Opel Zafira Life: 5 570 (+34%);

Toyota Proace Verso: 4 791 (+25%);

Citroen Spacetourer: 4 414 (+96%);

Peugeot Traveller: 4 266 (+29%);

Renault Trafic: 3 948 (-30%);

Opel Vivaro: 1 101 (+125%).

Среди соплатформенных фургонов, которые производятся Stellantis-Toyota, наиболее популярным стал самый младший — Opel Zafira Life, которого продали больше, чем Toyota Proace Verso, Peugeot Traveler/Expert и Citroen Spacetourer/Jumpy.

В то же время Renault Traffic, который перестал разделять платформу с Opel, заметно сбавил обороты и потерял почти треть европейских продаж.

За пределами списке оказался Fiat Talento, которого продали всего 389 единиц (-51%). Однако больше всего потерял только Hyundai H1 (24 сделки, -93%).

Ранее были названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы в августе.

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