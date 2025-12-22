- Дата публикации
-
Категория
Авто Мир
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие цвета авто самые популярные среди украинцев: МВД опубликовало статистику
Узнайте, какие цвета выбирают водители и что влияет на популярность авто.
При регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД обязательно указывается его цвет. Сейчас в регистрационных документах фиксируется 12 стандартных цветов, а недавно к перечню добавили еще один оранжевый.
По данным МВД, проанализировав регистрации автомобилей в Украине за год, можно определить, какие цвета пользуются наибольшей популярностью среди автовладельцев.
Лидеры цветового рейтинга
Серый – самый популярный цвет: зарегистрировано 129 259 авто.
Черное – второе место: 92 041 транспортное средство.
Белый – тройка лидеров: 83040 авто.
Другие популярные цвета
Синий – 37 449 авто
Красный – 19 515
Зеленый – 12 429
Коричневый – 6 550
Бежевый – 4 570
Желтый – 3 346
Оранжевый – 2 823
Фиолетовый – 932
Самый редкий цвет
Абсолютный рекордсмен по редкости – оранжевый: сейчас в Украине зарегистрировано только два таких автомобиля. Несмотря на это, появление нового цвета в статистике свидетельствует о постепенном расширении выбора и росте индивидуализации авто среди украинцев.
Аналитика сервисных центров МВД показывает, что украинцы все еще предпочитают практические и сдержанные цвета, в то же время яркие оттенки постепенно набирают популярность.
