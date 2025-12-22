ТСН в социальных сетях

Какие цвета авто самые популярные среди украинцев: МВД опубликовало статистику

Узнайте, какие цвета выбирают водители и что влияет на популярность авто.

Авто

Авто / © Pexels

При регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД обязательно указывается его цвет. Сейчас в регистрационных документах фиксируется 12 стандартных цветов, а недавно к перечню добавили еще один оранжевый.

По данным МВД, проанализировав регистрации автомобилей в Украине за год, можно определить, какие цвета пользуются наибольшей популярностью среди автовладельцев.

Лидеры цветового рейтинга

  • Серый – самый популярный цвет: зарегистрировано 129 259 авто.

  • Черное – второе место: 92 041 транспортное средство.

  • Белый – тройка лидеров: 83040 авто.

Другие популярные цвета

  • Синий – 37 449 авто

  • Красный – 19 515

  • Зеленый – 12 429

  • Коричневый – 6 550

  • Бежевый – 4 570

  • Желтый – 3 346

  • Оранжевый – 2 823

  • Фиолетовый – 932

Самый редкий цвет

Абсолютный рекордсмен по редкости – оранжевый: сейчас в Украине зарегистрировано только два таких автомобиля. Несмотря на это, появление нового цвета в статистике свидетельствует о постепенном расширении выбора и росте индивидуализации авто среди украинцев.

Аналитика сервисных центров МВД показывает, что украинцы все еще предпочитают практические и сдержанные цвета, в то же время яркие оттенки постепенно набирают популярность.

Ранее мы писали о том, какие автомобили способны проехать более 400 тысяч км: обнародован рейтинг самых надежных моделей.

