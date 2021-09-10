Какими автомобилями владеет Крис Хемсворт с "Мстителей"

Актер любит роскошные внедорожники, которые быстрые и безопасные.

Крис Хемсворт стал известным на весь мир благодаря роли Тора в многочисленных фильмах Marvel. Конечно, такая слава принесла ему целое состояние и сейчас он один из самых высокооплачиваемых актеров мира.

С успехом приходит и роскошный образ жизни. Хемсворт имеет шикарное жилье и автомобили. Последние в его коллекции – изысканные и дорогие, поэтому сайт HotCars собрал подборку машин, которые есть у актера.

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Audi Q7

Audi Q7 выходит с 2005 года и с каждым поколением только улучшалось. Замечательные технологическая "начинка" и динамические характеристики делают его одним из лучших в сегменте роскошных внедорожников.

Последняя модель очень хорошая на вид и мгновенно узнаваемая благодаря своей передней панели с новейшими матричными светодиодными фарами, смелой решеткой радиатора и бампером. Задняя часть внедорожника также впечатляет. Она имеет матричные светодиодные фонари и хромированную панель, которая проходит вдоль ширины внедорожника.

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Q7 имеет прекрасную конфигурацию шасси и великолепную производительность. У автомобиля имеется значительное разнообразие силовых агрегатов: четырехцилиндровый двигатель мощностью 248 л.с. и агрегат V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с. У Q7 в стандартной комплектации есть система полного привода Quattro от Audi, а возможность регулировки пневматической подвески и рулевого управления на четыре колеса делает этот внедорожник очень ловким.

Q7 — это семейное авто с просторным салоном, огромным списком функций и великолепной безопасностью. Модель стандартно оснащена 10,1-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном, а меньший 8,6-дюймовый экран служит для регулировки климат-контроля и других параметров автомобиля.

Функции безопасности, такие как стандартное автоматическое торможение, предупреждение о фронтовом столкновении и адаптивный круиз-контроль с полуавтономным вождением, помогают быть более уверенным за рулем. Q7 — это изысканное сочетание роскоши и чистого спортивного вида, и стоит он 72 000 долларов.

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Cadillac SRX

SRX — это роскошный внедорожник среднего размера, а также одна из самых успешных моделей Cadillac. Это привлекательный автомобиль и он имеет неплохую динамику.

SRX содержит двигатель V6, а его 6-ступенчатая автоматическая коробка передач в сочетании с системой полного привода делает внедорожник способным преодолеть отметку от 0 до 97 км/ч всего за 8,1 секунды. Это впечатляющий показатель, учитывая его размеры.

Внедорожник также имеет ряд замечательных функций, таких как 8-дюймовый сенсорный экран, точка доступа Wi-Fi, Bluetooth и даже беспроводная зарядка. Информационно-развлекательная система CUE Cadillac часто зависала и с ней было много проблем, но в целом салон SRX просторный и хорошо оборудован.

Системы безопасности автомобиля включают предупреждение о фронтовом столкновении, предупреждение о выезде из полосы движения и даже сиденья безопасности GM, которое вибрирует, чтобы предупредить водителя о потенциальной опасности. С ценником в 35 000 долларов, это еще один роскошный внедорожник, который есть в коллекции Хемсворта.

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Acura MDX

Еще одна роскошная машина в гараже Криса — Acura MDX. Этот внедорожник среднего размера поставляется в трехрядной конфигурации, а его псевдоним MDX означает многомерную роскошь. Это хороший автомобиль с уникальной системой фар Jewel eye, которая имеет пять отдельных источников светодиодов.

В MDX есть 3,5-литровый двигатель V6, который обеспечивает максимальную мощность 290 л.с. Интерьер этого роскошного внедорожника помогает улучшить комфорт водителя благодаря элементам управления на руле, зеркалу заднего вида с автоматическим затемнением и мульти-информационным дисплеем.

Визитной карточкой внедорожника стала его замечательная система безопасности. От Национальной администрации безопасности дорожного движения США он получил получил пять звезд. Авто оснащено адаптивным круиз-контролем, опциональной помощью при содержании полосы движения и даже системой смягчения столкновений.

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