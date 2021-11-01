Катер протаранил "Волгу": в Германии случилась одна из самых странных аварий

Судя по всему, оба транспорта не сильно пострадали.

В Германии произошло довольно странное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Come-on, на территории земли Северный Рейн-Вестфалия столкнулись катер и "Волга". Инцидент произошел 29 октября .

Очевидно, виноват водитель автомобиля, буксировавшего катер. Со сцепкой что-то произошло – вот и "поплыл" катер по дорогам общего пользования. И надо же такому случиться, столкнулся именно с советской "Волгой".

come-on.de

Что ж, судя по фото, оба транспортных средства не слишком пострадали.

Ранее рассказывалось о том, что под Запорожьем драйвера сбил катер. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. У него диагностировали политравму, полная ампутация верхней конечности справа, ушиб грудной клетки, перелом ребер, пневмоторакс.

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