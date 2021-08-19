Kia и Hyundai запустили первую службу внедорожников для людей с инвалидностью

Kia и Hyundai запустили первую службу внедорожников для людей с инвалидностью

Модели Tellurides и Palisades переоборудовали для людей на колясках.

Kia и Hyundai вместе с транспортной службой ButterFli запустили в Лос-Анджелесе, США, первый сервис внедорожников EnableLA, предназначенный для людей на инвалидных колясках.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая служба будет предлагать поездки по будням с 7 утра до 7 вечера, которые можно забронировать через приложение ButterFli, в интернете или по телефону.

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Kia и Hyundai переоборудовали свои модели Tellurides и Palisades специально для того, чтобы в них могли заезжать на инвалидных колясках.

Автомобилями управляют водители, которые специально обучены оказывать помощь пользователям. Машины также оборудованы антимикробным световым оборудованием, что не содержит ультрафиолетовых лучей, для лучших санитарных условий.

Новая услуга является частью масштабного проекта под названием «Универсальный мобильный проект Hyundai Motor Group», который стремится лучше обслуживать людей с физическими, социальными и экономическими барьерами с помощью различных решений.

Проект имеет цель расширить доступ к мобильности для людей пожилого возраста, беременных, детей и семей с низкими доходами.

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