KIA отзовет сотни тысяч автомобилей в США: какие модели пострадают

Речь идет об экземплярах, выпущенных до 2020 года.

Компания KIA проведет масштабную отзывную кампанию автомобилей в США.

Об этом сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отмечается, что NHTSA требует отправить в сервис 410 619 автомобилей корейской марки из-за опасных эйрбегов: подушки могут не раскрыться в случае аварии.

На всех проблемных машинах крышка блока управления подушками безопасности (airbag control unit или ACU) может касаться микрочипа на плате ACU. В результате пайки может повредиться, что приведет к размыканию электрической цепи. В таком случае лампочка неисправной подушки безопасности загорится и не сработает во время столкновения.

Как стало известно, под кампанию отзывов подпадают модели KIA Forte Koup 2017 года выпуска, Forte 2017-2018 годов производства, электрокары Sedona и кроссовер Soul 2017-2019 годов выпуска.

В рамках кампании отзыва дилеры проверят блоки управления на автомобилях и либо полностью заменят их, либо устранят дефект, чтобы "гарантировать раскрытие подушек во время аварии".

Впервые проблему с эйрбегами обнаружили в Южной Корее, а затем оказалось, что на неработающие подушки поступило уже 947 жалоб в США. К счастью, пока не сообщалось о пострадавших из-за дефекта.

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