Китайцы анонсировали появление очень дешевого электромобиля

Презентация этой модели состоится 29 сентября.

Китайская компания Wuling вскоре представит компактный и в то же время бюджетный электрический ситикар — NanoEV.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что Wuling NanoEV должен стать более дешевым конкурентом очень популярного электромобиля Wuling Hongguang Mini EV, который своими размерами и ценой вызвал на рынке просто невероятный ажиотаж.

Wuling NanoEV станет уменьшенным вариантом Wuling MiniEV, который является одним из самых доступных сертифицированных серийных электромобилей в мире. В Китае Wuling MiniEV стоит от 28 800 до 36 200 юаней, что конвертируется примерно в 119 — 150 тысяч гривен. Wuling NanoEV должен быть еще дешевле.

Электрокар Wuling MiniEV выпускает предприятие SAIC-GM-Wuling — совместный проект китайского концерна SAIC Motor и американской корпорации General Motors. Так, на каждом электрокаре производитель зарабатывает в среднем только 14 долларов (375 грн), но имеет значительную выгоду, благодаря большим объемам продаж — с июля 2020 года, когда автомобиль вышел на рынок, было продано более 370 тысяч MiniEV, что сделало его более популярным, чем даже Tesla Model 3.

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Более того, крошечный электрический хэтчбек также стал самым продаваемым электромобилем концерна General Motors, обогнав Chevrolet, GMC, Cadillac и Buick. Другой китайский производитель — Chery, даже решил скопировать MiniEV и продавать под собственным брендом, как Chery QQ Ice Cream.

Предварительно, Wuling NanoEV будет иметь длину 2,50 метра, ширину 1,53 и высоту 1,62 метра, при колесной базе в 1,60 метра. С такими параметрами он будет на солидные 42 см короче MiniEV, хотя будет использовать ту же платформу GSEV. Других характеристик будущей новинки пока не раскрыто, но можно предположить, что по всем показателям он будет уступать MiniEV, в частности по запасу хода, максимальной скорости и пространству в салоне.

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