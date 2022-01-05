Китайцы показали новый компактный электромобиль за пять тысяч долларов

Модель официально должна презентовать в первом квартале 2022-го.

Китайская компания Dongfeng показала свой новый электромобиль — FengGuang Mini EV.

Об этом сообщает Autohome.

Отмечается, что габариты этой модели следующие: длина – 2 995 мм, ширина – 1 495 мм, высота – 1 640 мм, а колесная база – 1 960 мм. Фактически это брат-близнец показанного ранее Sokon Candy от подразделения DFSK, которому в структуре Dongfeng отведена роль производителя легкой коммерческой техники.

Внешне электрокар также схож с соперниками, которыми будут Wuling Honguang Mini EV и новый Chery QQ Ice Cream – у него неуклюжий дизайн с вертикальными стойками крыши и коротким высоким капотом. Несмотря на малые размеры, авто является четырехместным, хотя задние сиденья рассчитаны на детей.

Автомобиль имеет симпатичный дизайн в стиле "техно", а эмблема — стилизованная буква "Е" из разнобольших пикселей. Подобно своим конкурентам новинка будет предложена в нескольких цветах: белом, розовом, голубом и светло-зеленом.

autohome

Fengguang Mini EV будет оснащаться электромотором мощностью 34 л.с, что превышает 27-сильные аналоги Wuling и Chery. Двигатель расположен сзади и приводит маленькие 12-дюймовые колеса. Характеристики батареи пока не рассекречены, но, скорее всего, запас хода составит около 150-170 км. Презентация этой модели должна пройти в первом квартале 2022 года. Что касается стоимости, то она составит около пяти тысяч долларов.

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