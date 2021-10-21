Китайцы представили бюджетный электромобиль с запасом хода в 800 км

Модель появится у дилеров в середине 2022 года.

Китайская компания Hechuang представила недорогой электромобиль Z03.

Об этом сообщает Autohome.

Отмечается, что семейный минивэн достигает 4,6 м в длину и 1,9 м в ширину при колесной базе в 2,75 м. Дизайн автомобиля — весьма сдержанный и лаконичный. У электрокара большой угол наклона лобового стекла, а раскосые фары соединены светодиодной вставкой.

Кабина имеет двухрядную конфигурацию. В ней могут разместиться до пяти человек. В оснащение салона вошла 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном и руль с плоским дном. Физические кнопки сведены к минимуму. Есть адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и панорамная крыша.

Autohome.com.cn

Hechuang Z03 доступен как с одним, так и с двумя электромоторами. В первом варианте он выдает 183 л.с., во втором — 218 л.с. Также на выбор покупателей предложено несколько аккумуляторных батарей на 64,6, 76,8 и 100 кВтч. В зависимости от версии запас хода модели варьируется от 500 до 800 км. Стоимость новинки стартует 20 тысяч долларов.

Базовые модификации уже доступны к заказу, а топовая — появится у дилеров только в середине 2022 года. Основным рынком сбыта станет Китай.

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