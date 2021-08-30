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Китайцы представили компактный электромобиль за 4,5 тысячи долларов

Китайцы представили компактный электромобиль за 4,5 тысячи долларов

Его запас хода составляет 180 км.

Во время международного автосалона в китайском городе Чэнду дебютировал очередной китайский электромобиль — Punk Duoduo.

Об этом сообщает MyDrivers.

Этот электрокар имеет достаточно компактные габариты: длина составляет 3 325 мм, ширина — 1 500 мм, высота — 1 588 мм. Однако, колесная база для такой крохи приличная — 2 275 мм.

Автомобиль получил контрастную обивку интерьера и полный набор базовых удобств, в числе которых центральный замок, электрические зеркала, система мониторинга давления в шинах, медиасистемы с 7-дюймовым экраном и беспроводным интерфейсом Bluetooth.

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В движение автомобиль приводится единственным двигателем мощностью 39 л.с. с пиковым крутящим моментом 110 Н/м. В авто применяются литий-железо-фосфатные (LiFePO4) тяговые аккумуляторы емкостью 10,3 и 14,5 кВт/ч, запас хода, соответственно, 128 или 178 км по циклу NEDC.

Продажи Punk Duoduo в Китае стартуют 12 сентября. Что касается стоимости Punk Duoduo, то она составляет 4 450 долларов. Этот автомобиль станет конкурировать с бестселлером рынка и одним из самых массовых электромобилей в мире Wuling HongGuang Mini EV — эти авто примерно похожи по габаритам и находятся в одной ценовой категории.

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