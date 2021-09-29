Китайцы представили компактный электромобиль за 4,6 тысячи долларов

Эта модель поступит в продажу в октябре.

Китайская компания Hongrui представила компактный и доступный электромобиль Xiaohu.

Об этом сообщает Autohome.

Отмечается, что новинка будет предложена в двух версиях — 2-местной и 4-местной. Оба автомобиля имеют кузов хэтчбек и получили привлекательный внешний вид. В дизайне преобладают округлые формы, а придать машине уникальный вид поможет двухцветная окраска.

Внешне электрокар Xiaohu напоминает другого "китайца" — Wuling Hongguang Mini EV, который уже окрестили "убийцей Tesla". Миниатюрная модель бьет рекорды продаж на местном рынке: в августе ее приобрели 41 188 жителей КНР. Вероятно, успех Wuling и вдохновил компанию Hongrui на выпуск своей версии, так как помимо дизайна модели похожи габаритами, запасом хода и стоимостью.

Габаритные размеры трехдверной модификации Hongrui Xiaohu FEV (Д/Ш/В) — 2 920/1 499/1 610 мм, а колесная база достигает 1 980 мм. "Пятидверки" чуть больше — 3 380/1 499/1 610 мм и 2 440 мм соответственно. Максимальный объем багажника большего электрокара — 681 литр.

Autohome.com.cn

Интерьер выполнен в двухцветной пастельной гамме. На торпеде расположили LCD-панель с двумя экранами в общем корпусе, а кнопки управления режимами вождения расположены на центральной консоли. Автомобиль можно укомплектовать системой контроля за давлением в шинах, камерой заднего вида, двумя подушками безопасности, ABS с EBD и другими опциями. Водитель может выбирать между экономическим и спортивным режимами.

Autohome.com.cn

Трехдверная версия оснащена электромотором мощностью 30 кВт и литий-ионной батареей емкостью 11,8 кВтч. С их помощью автомобиль способен преодолеть до 170 км. Для пятидверной версии предлагается двигатель мощностью 34 кВт и батареей аналогичной вместимости. В этом случае на одном заряде новинка может проехать до 160 км.

Первая партия из 500 экземпляров поступит в продажу на китайском рынке в октябре. Стоимость каждого экземпляра составляет 4 600 долларов.

Ранее рассказывалось о том, что китайцы анонсировали появление очень дешевого электрокара.

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