Китайцы представили невероятно мощный тягач с запасом хода в 5 тысяч км

Он рассчитан на длительные поездки.

Китайская компания Shaanxi показала сверхдальнобойную версию своего магистрального тягача Delonghi X5000 LNG.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что этот грузовик работает на газомоторного топливе. Он получил два баллона для хранения СПГ с общим объемом 2 700 литров.

Автомобиль оснащается 6-цилиндровым, 12,54-литровым двигателем Weichai WP13NG460E61 ("Евро-6"), развивающий максимальную мощность 338 кВт (460 л.с.) с максимальным крутящим моментом 2 300 Нм.

Мотор агрегатируется с 12-ступенчатой механической коробкой передач Fast S12MO.

specmachinery.com.ua

В Shaanxi Delonghi X5000 LNG используются две герметичные емкости по 1 350 л, в которые в сумме можно загрузить 1 120 кг сжиженного природного газа. Если предположить, что в рейсе этот грузовик в среднем тратить по 22 кг СПГ на 100 км пути, то путем нехитрых подсчетов получим общую дальность действия 5 тысяч км.

Фактически это транспортное средство подходит для длительных поездок в регионы, где практически отсутствуют заправки СПГ. Еще одним преимуществом модели является морозостойкость топлива (СПГ никогда не замерзнет), а третий положительный момент: сжиженный газ — это не солярка, и его невозможно слить.

Снаряженная масса этого тягача с таким объемом топлива составляет 10,2 тонны, поэтому в нем лучше перевозить габаритные грузи с небольшой массой.

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