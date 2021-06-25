Китайцы представили первый в мире электрический карьерный самосвал на батарейках

Вес этого транспортного средства составляет 120 тонн.

Китайская компания Xiangtan Electric Manufacturing Group представила первый в мире карьерный самосвал без ДВС — CATL.

Машина, вес которой составляет 120 тонн, была завершена еще 23 июня и должна быть введена в эксплуатацию в одной из шахт уже в июле. Тем самым электрификация транспорта в Китае коснулась уже практически всех сегментов.

Так, самосвал оснащается литий-железо-фосфатными батареями. Они оснащены возможностью высоковольтной зарядки, чтобы на нее тратилось минимальное время. В CATL сообщили, что батареи используют технологию CTP, которая позволяет непрерывно работать в течение 8 часов. Кроме того, система BMS умеет следить за состоянием аккумуляторов и точно показывает заряд.

Помимо прочего в CATL уверяют, что машина эффективно работает при температурах -30 до +60 градусов Цельсия, тем самым позволяя использовать самосвал по назначению во время любой погоды.

Для подобного рода грузовиков применяются особые требования к пылезащищенности для работы в карьерах. Однако все агрегаты новинки соответствуют стандарту IP68, что позволяет эффективно защищать машину не только от пыли, но и от воды. Это дает возможность устранять все вредные последствия эксплуатации в сложных условиях.

Кроме того, производитель отметил, что новый самосвал позволит сократить выбросы СО2 на 1 500 тонн в год по сравнению с грузовиком, который имеет двигатель внутреннего сгорания. Плюс ко всему, техническое обслуживание и ремонт должны уменьшиться на 20 процентов.

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