Китайцы представили стильного конкурента для Tesla, но значительно дешевле

Запас хода этой модели около 400 км.

Китайская компания Xpeng представила стильный электромобиль P5.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что габариты этой модели немного компактнее, чем его собрата P7. Длина составит 4 808 мм вместо 4 880 мм, а ширина — 1 840 мм против 1 896 мм. В качестве силовой установки новинка будет использовать безальтернативный электрический двигатель мощностью 211 лошадиных сил, работающим в паре с литий-ионной батареей от 55,9 до 71,4 кВт/ч.

Заявленный запас хода модели по устаревшему циклу NEDC составит от 460 до 600 километров в зависимости от исполнения, но в реальности этот показатель окажется немного ниже — максимум 400 километров.

Xpeng P5 станет первой моделью с автопилотом XPilot 3.5, соответствующем третьему уровню автономности. Система сможет самостоятельно управлять автомобилем на трассе, а также парковаться в автоматическом режиме.

Такое решение выглядит новым ударом по Tesla, поскольку электромобиль от Xpeng в зависимости от модификации стоит 160-230 тысяч юаней (24,7-35,6 тысячи долларов), а новая Model Y — 276 тысяч юаней (42,7 тысячи долларов). Интересно, что всего за семь часов на электромобиль оформлено более 5 тысяч заказов.

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