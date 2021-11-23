Китайцы презентовали электрокросс с запасом хода более 1000 километров: что известно о новинке

Китайцы презентовали электрокросс с запасом хода более 1000 километров: что известно о новинке

Он получил мощный двигатель, большой запас хода и сдержанный дизайн.

Китайская компания GAC показала миру свою новинку — Aion LX Plus . Это мощный электро кроссовер, получивший большую батарею на 144 кВтч, именно она и позволяет проехать автомобилю 1008 километров на одном заряде.

Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Презентация прошла на автомобильной выставке Гуанчжоу. Для электромобилей компания GAC создала новый суббренд Aion, поэтому машины без традиционных двигателей будут выпускаться именно под этим именем.

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Посетители выставки высоко оценили новинку, в первую очередь из-за впечатляющих технических характеристик. Мало того, что заряда хватает на 1000 километров, так еще есть поддержка быстрой зарядки мощностью 480 кВт. Два электромотора выдают 734 лошадиные силы, что очень солидный показатель для китайского кроссовера. Маркетологи GAC уверяют, что их творение разгоняется до первой сотни за 2.9 секунды. К примеру, новинка от Илона Маска – Tesla Model S Plaid со своими 1000 лошадиными силами, разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды.

Но для желающих сэкономить будет доступна и более бюджетная версия Aion LX. Здесь новый покупатель получит автомобиль с одним двигателем на 245 "лошадей" и с меньшей батареей, но о её емкости производитель пока умалчивает.

Надо заметить, что Aion LX Plus – это полноценный "паркетник", который по габаритам (4835х1935х1685 мм) очень схож с BMW X6. Колесная база его также немаленькая – 2920 мм.

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С салоном все довольно просто и уже традиционно для эктрокара: сиденья обитые кожей наппа, на передней панели красуется большой дисплей на 15,6-дюймы, а за музыку отвечает процессорная система Alpine с 10 динамиками.

Китайские производители все чаще радуют покупателей новыми электромобилями, недавно компания Huawei также представила свой первый электромобиль.