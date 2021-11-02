Китайцы презентовали ультрасовременную зарядку, способную заряжать электрокар за пять минут

Это позволит восполнить запас хода батареи на 200 км.

Китайская компания Xpeng во время Дня технологий представила скоростную зарядную систему X-Power.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Указывается, что мощность этой зарядки составляет 400 кВт. Xpeng утверждает, что с такой колонкой электрокар наполняет батарею на следующие 200 км хода всего за пять минут. Распространение этих станций может оказать большое влияние на популярность электрокаров.

Быстрая колонка Xpeng обладает встроенной системой контроля безопасности и защищена от внешнего воздействия по стандарту IP67 (он предусматривает полную устойчивость к пыли, а также способность выдерживать погружение оборудования под воду на глубину до метра до 30 минут).

Xpeng не уточняет, когда такие скоростные зарядные терминалы появятся на дорогах. Пока что китайская компания предлагает владельцам своих электрокаров собственную сеть зарядных станций с обычными терминалами (в Китае насчитывается 1648) и скоростными – таких пока 439.

Добавим, что Xpeng продолжает развитие автопилота XPilot. Вариант 3.0, работающий на серийных Xpeng, справляется с магистралями. В первой половине 2022 года компания развернет версию 3.5, которая сможет вести машину на главных улицах городов. В первой половине 2023 года должен появиться XPilot 4.0, осуществляющий вождение от порога к порогу благодаря периферийным камерам и основной стереокамере на восемь мегапикселей, сигналы из которых обрабатывают набор чипов общей производительностью 508 триллионов операций в секунду.

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