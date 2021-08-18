Китайцы разработали зарядку для электрокаров, которая наполняет аккумулятор до 80% за 8 минут

Китайцы разработали зарядку для электрокаров, которая наполняет аккумулятор до 80% за 8 минут

Она будет доступна во внедорожнике Aion V.

Китайская компания GAC Aion представила новое зарядное устройство, которое может зарядить электрический автомобиль до 80% за 8 минут.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Зарядку показали во время презентации будущего внедорожника Aion V, который получил уникальный аккумулятор, поддерживающий новое устройство. Последнее доступно в двух версиях, которые имеют разную скорость зарядки: 3C и 6C.

Первая позволяет электромобилям заряжаться от 0 до 80% за 16 минут и от 30 до 80% за 10 минут. 6C может заряжать машину от 0 до 80% за 8 минут и от 30 до 80% – всего за пять.

Во время демонстрации устройство показало мощность 481 кВт, когда аккумулятор был заряжен на 80%. Когда напряжение зарядки достигло 855,6 В, ток зарядки составлял 562,8 ампера, что помогало зарядить электромобиль до 35,1 кВт-ч всего за 4 минуты.

GAC Aion утверждает, что такие высокие показатели заряда не должны негативно влиять на аккумулятор электромобилей. Даже если зарядка 6C будет использоваться круглый год при комнатной температуре, батарея должна прожить до 1 000 000 км.

Ранее сообщалось, что в одном из американских городов придумали инновационный способ зарядки электрокаров.

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