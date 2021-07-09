Китайцы выпустили ультрабюджетный электрокар за 4 тысячи долларов

Его продажи стартуют осенью 2021 года.

Китайская марка Lingbao выпустила новый бюджетный мини-электромобиль Coco.

Отмечается, что в базовой комплектации эта новинка заточена на конкуренцию с одним из самых продаваемых электромобилей планеты Wuling Hongguang Mini EV.

Так, этот крошечный пятидверный хэтчбек укомплектован одним электродвигателем отдачей 41 л.с. и 95 Нм крутящего момента и литий-железо-фосфатной батареей (емкость не указана), что обеспечивает запас хода 120 или 220 км в зависимости от модификации. Привод — передний. Максимальная скорость — 100 км/ч. Габариты модели — 3 548X1 536X1 588 мм. Размер колесной базы — 2 300 мм. Диаметр колесных дисков — 13 дюймов.

По информации китайских СМИ, на рынке Lingbao Coco предложат как минимум в четырех комплектациях: Hero, Alliance, Glory и Honor Edition. В базовой версии хэтчбек может предложить только антиблокировочную систему тормозов (ABS) и полное отсутствие подушек безопасности (есть ли они в более дорогих версиях, неизвестно).

Другим комплектациям достались кондиционер, 9-дюймовая мультимедийная система с Bluetooth и задние датчики парковки.

Что касается стоимости, то Coco будет стоить 4 145 долларов . За топовую версию будут просить 6 310 долларов. В продажу эта модель поступит осенью 2021 года.

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