Дата публикации
232
1 мин

Китайские авто массово заходят в Украину: что покупали водители в ноябре

Украинцы в ноябре резко увеличили покупку автомобилей из Китая. Какие модели стали лидерами продаж, сколько электрокаров приобрели и почему спрос вырос в 4,8 раза.

Кирилл Шостак
Китайское авто, авто из Китая

Китайское авто, авто из Китая / © Фото из открытых источников

В ноябре украинцы существенно нарастили покупку легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Всего за месяц было приобретено 3908 автомобилей китайского происхождения, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества 3269 автомобилей были новыми (рост на 368%), еще 639 – подержанными (+415%). Абсолютное большинство импортируемых из КНР легковых автомобилей составляли электромобили — 93% от общего объема.

Самые новые авто из Китая

Лидером среди новых моделей стал BYD Leopard 3 – 385 проданных авто. В пятерку также вошли:

  • Volkswagen ID.UNYX - 298 ед;

  • BYD Song Plus - 289 ед.;

  • Zeekr 7X - 221 ед.;

  • BYD Sea Lion 06 - 220 ед.

Самые популярные подержанные автомобили из КНР

Среди подержанных автомобилей первенство удерживает Zeekr 001 - 87 ед. Также украинцы чаще всего выбирали:

  • Zeekr 7X - 41 ед;

  • MG ZS - 32 ед.;

  • BYD Leopard 3 - 30 ед;

  • BYD Yuan Plus - 29 ед.

Рост импорта китайских автомобилей, в частности электромобилей, подтверждает устойчивый спрос украинцев на доступные электрические модели из КНР.

К слову, издание Consumer Reports составило рейтинг самых надежных автомобилей 2025 года, подчеркивая, что надежность является ключевым фактором безопасности и помогает сэкономить на ремонте. Оценка базировалась на нескольких факторах, включая результаты краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.

Дата публикации
Количество просмотров
232
