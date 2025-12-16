- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Китайские авто массово заходят в Украину: что покупали водители в ноябре
Украинцы в ноябре резко увеличили покупку автомобилей из Китая. Какие модели стали лидерами продаж, сколько электрокаров приобрели и почему спрос вырос в 4,8 раза.
В ноябре украинцы существенно нарастили покупку легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Всего за месяц было приобретено 3908 автомобилей китайского происхождения, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества 3269 автомобилей были новыми (рост на 368%), еще 639 – подержанными (+415%). Абсолютное большинство импортируемых из КНР легковых автомобилей составляли электромобили — 93% от общего объема.
Самые новые авто из Китая
Лидером среди новых моделей стал BYD Leopard 3 – 385 проданных авто. В пятерку также вошли:
Volkswagen ID.UNYX - 298 ед;
BYD Song Plus - 289 ед.;
Zeekr 7X - 221 ед.;
BYD Sea Lion 06 - 220 ед.
Самые популярные подержанные автомобили из КНР
Среди подержанных автомобилей первенство удерживает Zeekr 001 - 87 ед. Также украинцы чаще всего выбирали:
Zeekr 7X - 41 ед;
MG ZS - 32 ед.;
BYD Leopard 3 - 30 ед;
BYD Yuan Plus - 29 ед.
Рост импорта китайских автомобилей, в частности электромобилей, подтверждает устойчивый спрос украинцев на доступные электрические модели из КНР.
К слову, издание Consumer Reports составило рейтинг самых надежных автомобилей 2025 года, подчеркивая, что надежность является ключевым фактором безопасности и помогает сэкономить на ремонте. Оценка базировалась на нескольких факторах, включая результаты краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.