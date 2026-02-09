Китайские электрокары вытесняют европейские: какие авто выбирали украинцы в январе

Электрокары / © Associated Press

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2873 электромобиля. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такое падение свидетельствует о стабилизации и определенном «перегревании» рынка после рекордных показателей 2023-2024 годов.

Об этом сообщает Укравтопром.

Структура рынка: б/у авто держат первенство

Большинство регистраций (2740 единиц) пришлось на легковые автомобили. При этом вторичный рынок остается ключевым двигателем электромобильности в Украине — доля подержанных машин превысила 65%. Из общего количества только 952 авто были новыми, тогда как 1788 единиц — это техника с пробегом. Сегмент коммерческого электротранспорта пока остается нишевым: всего 133 регистрации, из которых только 37 — новые машины.

Топ-5 новых электромобилей (январь 2026):

BYD Leopard 3 — 169 регистраций;

BYD Sea Lion 06 — 97 регистраций;

Volkswagen ID. Unyx — 96 регистраций;

Zeekr 001 — 77 регистраций;

BYD Song Plus — 68 регистраций.

По словам экспертов, лидерство китайских брендов становится все более ощутимым. Благодаря сочетанию новейших технологий и конкурентной цены они уверенно вытесняют более дорогие европейские и корейские аналоги.

Топ-5 подержанных электромобилей (впервые зарегистрированных в Украине):

Tesla Model 3 — 219 авто;

Nissan Leaf — 213 авто;

Tesla Model Y — 169 авто;

Renault Zoe — 79 авто;

Kia Niro — 79 авто.

Популярность Tesla и Nissan Leaf на вторичном рынке держится на проверенной временем репутации и доступности запчастей. В то же время рост части Tesla Model Y указывает на постепенное обновление предпочтений украинцев в сторону более современных моделей.

Напомним, за прошедший год украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.