Китайский технологический гигант представил автомобиль без руля и педалей

Это пока только прототип и непонятно, запустят ли его в производство.

Китайская компания Baidu представила автомобиль, который полностью сможет сам собой управлять.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль является прототипом и не похож ни на одну другую машину с четырьмя колесами. Он получил двери в стиле чайка, но не имеет традиционных элементов управления, таких как руль и педали.

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Авто оснащено функцией распознавания голоса и лица, а также сможет анализировать внутреннее и внешнее окружение и делать предложения, прогнозированные заранее, для удовлетворения потребностей своих пассажиров.

Baidu конкретно не заявили, что этот автомобиль поступит в производство, но до этого компания тестировала в Китае робо-такси, которые были полностью автономными. Службу такси они планируют запустить в течение двух лет.

"Мы верим, что автомобили будущего будут работами. Они будут ездить автономно, выступать одновременно как умный помощник и верный спутник, и будут самообучаться", — сказал соучредитель и исполнительный директор Baidu Робин Ли.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Baidu начало тестировать в Китае 30 беспилотных автомобилей в 2019 году.

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