Китайский внедорожник провалил легендарный трюк Range Rover: видео фиаско

Range Rover / © Subbuhair

В 2018 году британский внедорожник преодолел 999 ступеней горы Тяньмэнь в Китае, став первым автомобилем, который смог подняться до "Ворот Небес" - природной арки на вершине. Попытка китайского автогиганта Chery повторить легендарный трюк Range Rover Sport завершилась провалом.

Об этом сообщает издание Cars and Drivers.

Chery решила повторить этот рекламный ход со своим гибридным полноприводным внедорожником Fulwin X3L, оснащенным двумя электродвигателями суммарной мощностью 422 л.с. и моментом 500 Н·м. Однако несмотря на высокие технические характеристики, эксперимент закончился аварией.

На разлетевшемся соцсетями видео видно, как Fulwin X3L, преодолев часть лестницы, теряет сцепление, останавливается и начинает катиться назад. Автомобиль вылетает на ровную платформу и врезается в каменную стену у подножия, повредив изгородь.

Компания Chery признала свое поражение и объяснила инцидент "неожиданным отсоединением скобы страховочного троса", который запутался в правом колесе авто. Производитель уже принес извинения и пообещал отремонтировать поврежденный участок.

Несмотря на неудачу, Chery заявили, что планируют вторую попытку, изменив настройки системы распределения момента, подвеску и установив улучшенные внедорожные шины. Учитывая крутой угол подъема более 45° на длине 215 метров, к этому времени покорить "лестницу к небу" смог только Range Rover Sport.

