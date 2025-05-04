Когда двигателю нужна промывка: шесть случаев, которые нельзя игнорировать

Когда двигателю нужна промывка. / © pixabay.com

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Промывка двигателя перед заменой моторного масла – тема, вызывающая споры среди автомобилистов. Одни считают ее лишней, ведь современные масла уже содержат моющие присадки, другие наоборот настаивают на необходимости процедуры.

Опытный моторист в комментарии SUV News назвал шесть ситуаций, когда промывка действительно нужна.

Когда следует промывать двигатель :

После использования некачественного масла.

Если вы залили смазку, не соответствующую рекомендациям производителя, перед переходом на качественный лубрикант лучше очистить систему от остатков предыдущего.

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При обнаружении отложений.

Если через маслозаливную горловину видны нагар или лаковые пленки – это прямой сигнал к промывке.

При нарушении регламента замены масла.

Затянутая замена, особенно при городской эксплуатации, часто приводит к накоплению отложений.

После покупки подержанного авто.

Если неизвестно, как и когда обслуживался мотор, следует промыть его перед обновлением масла.

После перегрева двигателя.

При перегреве может деградировать оливковое масло и появиться углеродный нагар — лучше перестраховаться.

После смешивания разных типов или брендов смазочных масел.

Если пришлось смешать смазки – в дальнейшем рекомендуется полная замена с промывкой.

Как проводить промывку

Процедуру выполняют либо с помощью специальных промывных присадок, которые добавляют в старое масло перед его сливанием, либо используют промывочное масло, дав двигателю поработать на холостых оборотах.

"Частая промывка может повредить двигателям с большим пробегом. Применяйте его только при необходимости или по рекомендации специалиста", - подчеркивает эксперт.