Когда менять зимнюю резину на летнюю 2026 года: советы водителям

С наступлением марта украинские водители традиционно начинают готовиться к замене зимней резины летней. В 2026 году эксперты советуют не торопиться с визитом на шиномонтаж, ориентируясь не на календарь, а на реальные показатели термометра.

Об этом пишет Autodosug.

Когда ехать на сервис?

Главным сигналом для сезонной смены шин является среднесуточная температура. Большинство производителей рекомендуют переходить на летнюю резину, когда она стабильно держится на отметке выше +7 °C.

«Зимняя резина очень мягкая. Когда на улице теплеет, она начинает буквально „плавиться“ на асфальте. Это не только ускоряет износ протектора, но и делает автомобиль „ватным“ в управлении и значительно удлиняет тормозной путь», — отмечают специалисты по безопасности дорожного движения.

Прогноз замены шин по регионам:

Юг Украины: замена обычно начинается уже во второй половине марта.

Центр и Север: оптимальный период — конец марта или начало апреля.

Запад и горные районы: водителям советуют подождать до середины апреля из-за риска ночных заморозков.

Пока в украинском законодательстве нет прямого штрафа за езду на зимних шинах летом. Однако водителям следует помнить: юридически автомобиль должен быть технически исправен. Критически изношенная резина (лиса) может стать причиной административного протокола. При ДТП страховая компания может учесть несоответствие шин сезона как фактор риска.

Почему не стоит «докатывать» зимние шины летом?

Использование зимних шин в жару — сомнительная экономия. Через жесткий протектор летняя резина значительно лучше отводит воду во время дождей, предотвращая аквапланирование и обеспечивает стабильность на горячем асфальте. Зимняя же резина за один теплый сезон может сноситься до негодного состояния.

Совет перед заменой: осмотрите свои шины на наличие трещин и измерьте глубину протектора. Если она близка к критической — самое время задуматься о новом комплекте к началу пикового сезона.

