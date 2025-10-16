Когда можно не платить штраф за превышение скорости: юристы объяснили

Штраф

Превышение скорости остается наиболее распространенным нарушением на дорогах Украины, автоматически фиксируемым специальными камерами. Стандартный штраф составляет 340 гривен, но юристы предупреждают: платить его следует не всегда, поскольку часть постановлений выдается с грубыми нарушениями.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Согласно украинскому законодательству, ключевым требованием является наличие дорожного знака 5.70, который должен предупреждать водителя об автоматической фотофиксации нарушений. Юристы отмечают: даже если камера стоит в разрешенном месте, но водитель не был об этом четко предупрежден, штраф считается незаконным. Закон требует, чтобы этот знак был установлен непосредственно перед зоной контроля скорости.

К примеру, житель успешно обжаловал штраф, поскольку на месте съемки обнаружил, что знак о фиксации был закрыт ветвями. Суд отменил постановление, сочтя действия полиции неправомерными.

Таким образом, прежде чем оплатить 340 гривен, всегда проверяйте, была ли камера установлена в зоне, надлежащим образом обозначенной знаком 5.70. Иногда достаточно одной фотографии, чтобы доказать свою правоту и сэкономить деньги.

Напомним, полиция ежегодно фиксирует более миллиона таких инцидентов, а водителям приходится платить штрафы от 340 до 1700 гривен. В то же время в современных автомобилях появилась полезная система, помогающая избежать превышения.

Также многие выбирают автомобили с механической коробкой за ощущение контроля. Но даже опытные водители порой совершают дорого обходящиеся ошибки. Самая распространенная из них — неправильное переключение передач во время движения.