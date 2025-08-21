Когда полиция имеет право потребовать выйти из авто: советы юристов для водителей

Патрульная полиция / © УНИАН

В Украине водитель имеет право не выходить из автомобиля при остановке полицией, если это не требуется законом. Полицейский может попросить вас выйти из машины в нескольких четко определенных ситуациях.

Об этом пишет Автотема.

Когда выход из авто обязателен

Юристы объясняют, что полицейские могут потребовать от водителя покинуть автомобиль только в следующих случаях:

Неотложная служебная необходимость: например, при преследовании преступников, при оказании помощи потерпевшим или при задержании.

Обзор авто или водителя: если есть необходимость произвести осмотр транспортного средства или вас, и при этом обязательно составляется протокол. Такой обзор должен производиться при присутствии свидетелей или фиксироваться на видео.

Задержание: если у полицейских есть законные основания для задержания.

Эксперты советуют не вступать в конфликт со стражами порядка. Даже если требование кажется незаконным, лучше выполнить его. Свои действия вы всегда сможете оспорить позже. Спокойное поведение поможет избежать провокаций и излишних споров на дороге.

Каждая остановка автомобиля патрульной полицией — это стрессовая ситуация, в которой любое неосторожное слово может иметь серьезные последствия.

Юристы отмечают: даже если вы не нарушали правила, результат общения с инспектором часто зависит от того, как вы говорите. Особенно опасны упоминания об алкоголе.